Roma, scontro tra due aerei Aeronautica: morti i piloti

Due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12, all’altezza di Guidonia Montecelio, a Roma. Un velivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l’altro in prossimità dell’area residenziale. Morti entrambi i piloti. appartenenti al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare. Sul posto i sanitari dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare. Nello scontro, uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alle case e sopra a una macchina. Non ci sono però, al momento, altri feriti. I Siai 208 precipitati sono velivoli ad elica utilizzati normalmente per il trasporto e traino alianti.

“La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere”, dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“E’ con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti per un incidente aereo avvenuto nei pressi di Guidonia. Alle famiglie e ai vertici dell’Aeronautica Militare giungano le mie più sentite condoglianze”, così Ignazio La Russa, presidente del Senato. “Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha telefonato al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, generale Luca Goretti, per esprimere le sue condoglianze per l’incidente aereo avvenuto stamattina a Guidonia”, spiegano fonti della presidenza del Senato.

Nella foto, un Siai Marchetti 208

Mi piace: Mi piace Caricamento...