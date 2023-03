Presentato ad  Amsterdam il progetto del nuovo Terminal B dell’aeroporto di Catania

Si apprende da LiveUniCt – che riprende a sua volta un articolo di “Sicilia in volo” – che ad Amsterdam è stato presentato il Progetto del Terminal B dell’aeroporto di Catania. Ci appare “doveroso” riportare quanto il giornale riporta chiedendoci il perché la SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, non abbia dato notizia (per quel che risulta, tranne che sia “sfuggita” all’attenzione) dell’importante evento che interessa non solo la comunità di Catania.

da LiveUniCt

Ad Amsterdam è in corso il Passenger Terminal Expo, ovvero la più grande mostra annuale di design aeroportuale. Nel corso della stessa, secondo quanto riportato dalla pagina Sicilia in Volo, è stato presentato da Pascall+Watson il terminal B dell’Aeroporto di Catania, progettato secondo le direttive ricevute dalla committente SAC.

La descrizione del progetto (tradotta dall’inglese da Sicilia in Volo) riferisce di un Terminal “che viene collocato simmetricamente tra i Terminal A e il futuro Terminal C, collegandosi all’interscambio dei trasporti e diventando la ‘Porta di Catania’ centrale che fornirà la visione futura dell’aeroporto e la sua aspirazione a raggiungere i 20 mppa .

“Visivamente – si continua a leggere – , questo pone anche il Terminal B sull’asse del masterplan con viste dirette sul paesaggio verso l’Etna e Catania, creando un forte senso del luogo”.

Il progetto prevede un terminal B da 38.376 m², “al centro della crescita futura dell’aeroporto Fontanarossa”.

