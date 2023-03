Ospedale Giarre, tavolo permanente dei consigli comunali del comprensorio ionico-etneo

L’istituzione di un tavolo permanente dei consigli comunali del comprensorio ionico etneo per monitorare il funzionamento dell’ospedale ‘Sant’Isidoro’ di Giarre. È questa la prima intesa raggiunta stamani martedì 13 marzo dai presidenti dei Consigli comunali del distretto sociosanitario 17, convocati dal presidente del Consiglio comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, per discutere delle numerose criticità del nosocomio di via Forlanini. Presenti i presidenti dei Consigli comunali di Mascali, Paolo Virzì, di Linguaglossa, Salvatore Antonino Sgroi, di Fiumefreddo di Sicilia, Giuseppe Nucifora, di Sant’Alfio, con il consigliere Alfio Nicolosi in sostituzione di Giovanni Nucifora, il deputato all’Ars del territorio, Davide Vasta (Sud chiama Nord), il sindaco di Giarre, Leo Cantarella e il consigliere comunale di Giarre, Gabriele Di Grazia.

“Ho deciso di convocare i colleghi del distretto sanitario per dare un segnale forte – dichiara Giovanni Barbagallo – La battaglia per l’ospedale di Giarre non è solo la battaglia del Comune o del Consiglio comunale di Giarre ma è una battaglia del territorio. L’ospedale abbraccia più comuni e serve un’utenza di 100mila abitanti che in estate diventano quasi il doppio con l’arrivo di turisti e villeggianti. Da oggi vogliamo coordinarci sulle future iniziative da intraprendere all’interno dei consigli comunali e anche alla Regione Siciliana. Non a caso abbiamo chiesto il supporto del deputato di zona, dell’on. Davide Vasta. Vogliamo che le criticità dell’ospedale di Giarre vengano risolte. I cittadini – conclude il presidente del Consiglio comunale giarrese – si aspettano chiarezza sul futuro e sul destino del nostro ospedale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...