Nel borgo marinaro di Torre Archirafi istituita Z.T.L. nel centro storico

Il borgo marinaro di Torre Archirafi, è meta di cittadini, turisti e vacanzieri con l’avvicinarsi della bella stagione amano percorrere a piedi il centro urbano di Torre, ammirando le bellezze naturali del porticciolo, fruendo dei numerosi tipici locali che si affacciano su via Marina e piazza Vagliasindi.

In questo senso, al fine dare la possibilità a chi frequenta il borgo marinaro di poter godere di sane e serene passeggiate con la dovuta sicurezza, l’Area 7 del Comune ha predisposto un piano che prevede l’istituzione di una Z.T.L., nel centro storico di Torre Archirafi, in via Strada XXIII, dall’incrocio di via M. Polo a piazza Vagliasindi e per tutta la via Marina, con l’istituzione del divieto di sosta nelle domeniche e nei giorni festivi con decorrenza dal 26 marzo al 28 maggio, dalle 9 alle 22.

In questo quadro sarà assicurata la chiusura permanente al traffico veicolare sul lato est di piazza Vagliasindi; la chiusura è estesa anche nelle vie del centro storico: Millo, Maddalena, La Masa, Filandieri, Caltabiano, Santi Pietro e Paolo e Baronessa. In queste strade è consentito l’accesso ai residenti e agli invalidi fruitori di uffici pubblici e presidi sanitari.

