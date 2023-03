Mille cadetti a Piazza Armerina per Forum internazionale per la Pace

Mille giovani, studenti e cadetti, di 18 diverse nazioni a Piazza Armerina (Enna) per la tre giorni del terzo forum internazionale per la Pace, la sicurezza e la prosperità organizzato dall’ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory nel 2019, dallo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, e dal Comune di Piazza Armerina, guidato dal sindaco Antonino Cammarata.

La giornata è cominciata con una marcia di 6 chilometri che ha portato studenti, cadetti e autorità militari e civili da uno dei luoghi teatro di battaglia durante l’avanzata delle truppe alleate canadesi il 16 luglio 1943. La marcia è giunta fino al monumento Royal Canadian Regiment, dove sulle note del Silenzio suonato da una cornamusa scozzese, è stata deposta una corona di fiori alla presenza di Steve Gregory, del Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, del Generale di Divisione Craig Aitchison, comandante dell’Accademia della Difesa canadese e del sindaco Comune di Piazza Armerina, Antonino Cammarata. “Le celebrazioni – dichiara Steve Gregory, fondatore del Forum per la pace – nascono dalla volontà di far conoscere in Canada il sacrificio dei nostri militari in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale e onorare tutti i caduti, militari e civili di ogni paese. La pace non è gratuita, ma ha bisogno di tanto lavoro per continuare ad essere mantenuta”.

“Le giornate del Forum – interviene Angelo Maurizio Scardino, Generale di Divisione, comandante militare dell’esercito in Sicilia – sono di fondamentale importanza affinché le giovani generazioni, che saranno le future classi dirigenti, capiscano quali sono stati i sacrifici, come nel 1943, che hanno portato ad una società pacifica. Il culto della memoria è un monito perché quei tragici eventi non si ripetano più”. Interviene anche il sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, “Giornate come queste servono a formare i giovani, affinché ciò che è successo 80 anni fa, e che purtroppo si sta verificando in questo momento in altre parti del mondo, non accada mai più”.

Durante il Forum i giovani si confronteranno sui temi della pace positiva e, sopratutto, del contrasto alla disinformazione di cui proprio i fatti legati allo sbarco del ’43 sono stati un primo esempio. Di questo si discuterà con accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace e leader politici.

Al termine delle tre giornate di studio le istituzioni apriranno ufficialmente le manifestazioni del’80esimo anniversario dello sbarco in Sicilia delle truppe alleat

