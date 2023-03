L’Autorità Portuale Sicilia Orientale partecipa alla seconda edizione di LetExpo

Ha preso il via ieri a Verona il LetExpo, l’innovativo evento fieristico organizzato da Alis nel settore dei trasporti e della logistica. All’inaugurazione sono intervenuti Autorità ed Esponenti della Politica fra cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ed il Sottosegretario di Stato al MIT, Edoardo Rixi. Molti i temi trattati come ad esempio la formazione d’eccellenza e l’occupazione per giovani leve da inserire nel settore della logistica e da accompagnare lungo un percorso di transizione verso una maggiore sostenibilità.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è presente anche quest’anno alla seconda edizione della fiera, insieme ad altre Autorità di Sistema riunite sotto l’egida di Assoporti, l’associazione dei porti italiani.

Si tratterà di quattro giorni molto intensi, in cui si susseguiranno momenti di confronto sulla transizione energetica, sui trasporti e la sostenibilità, sullo sviluppo dell’intermodalità e tanto altro.

Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, interverrà venerdì 10 marzo in un focus sulla portualità dal titolo “I porti del Mezzogiorno nello Scenario Mediterraneo”, moderato da Antonio Errigo Vicedirettore di Alis.

“Il bacino Mediterraneo è centrale nello scenario marittimo internazionale” afferma l’Ing. Di Sarcina “e in ambito mediterraneo la Sicilia gioca un ruolo fondamentale quale snodo per i collegamenti fra l’Africa e il Nord Europa”.

“E’ per questo motivo”, prosegue il Presidente “che i porti di Augusta, Catania e non ultimo Pozzallo, stanno investendo molto sul potenziamento della logistica e sulla transizione ecologica. Numerosi sono i progetti, alcuni in fase di sviluppo, altri già in cantiere, finanziati con il PNRR e i fondi complementari, per la creazione di strutture e servizi che aiutino a migliorare e aumentare la competitività dei tre scali nello scacchiere logistico internazionale”.

“E’ quindi importante essere presenti ad una fiera organizzata in Italia, che riunisce i maggiori esponenti nazionali ed internazionali della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità sostenibile” conclude il Presidente Di Sarcina.

