La Ugl Politiche della disabilità chiede più attenzione nei confronti dei disabili

“Hanno bisogno di controlli e cure negli ospedali dell’area metropolitana di Catania. Cataldo: “L’assessore regionale si interessi di noi”

Maggiore attenzione per i disabili da parte delle strutture ospedaliere presenti nel territorio metropolitano di Catania. E’ l’accorata richiesta che l’Ufficio Politiche della disabilità della Ugl di Catania ha fatto pervenire all’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, per un intervento di sensibilizzazione nei confronti dei direttori generali di queste Aziende. Motivi principali dell’azione avviata, nei giorni scorsi, dal responsabile provinciale Gabriele Cataldo sono la carenza di spazi per la sosta dedicati rispetto alla crescente domanda che si sta registrando in ogni struttura, nonché le disparità di trattamento che i disabili hanno vissuto sulla propria pelle sia tra diversi ospedali, che tra vari reparti all’interno dello stesso ospedale.

“Ho ricevuto una serie di segnalazioni ed ho avuto anche esperienze dirette, purtroppo, a tal punto che ho voluto rivolgere un appello all’assessore Volo perché si possa interessare della nostra situazione. Siamo tanti i disabili che, quotidianamente, abbiamo bisogno di cure e frequentemente abbiamo difficoltà anche a trovare un posto auto riservato in ospedale, considerato che i pochi disponibili risultano occupati. Bisogna incrementarli per evitare il disagio di non riuscire a parcheggiare o, peggio ancora, dover pagare la sosta quando il disabile al contrario dovrebbe esserne esentato. A ciò dobbiamo aggiungere il fatto che non abbiamo riscontrato una uniformità in termini di accoglienza, poiché da ospedale ad ospedale i criteri cambiano e quasi sempre c’è diversità nell’essere accolti da un reparto piuttosto che da un altro. Emblema sono le lunghe attese che, in alcuni casi, noi disabili dobbiamo subire in sale d’attesa spesso affollate – evidenzia Cataldo. In un periodo ancora delicato come quello che stiamo vivendo, dal punto di vista sanitario, lasciare per diverso tempo un soggetto fragile come chi ha una disabilità, in mezzo a tanta gente, non è affatto normale. Chiediamo quindi all’assessore di prendere a cuore questa situazione ed assicurare ai disabili della provincia di Catania i giusti trattamenti ogni qual volta hanno bisogno di controlli e cure negli ospedali di questo territorio – conclude il responsabile dell’Ufficio Politiche della disabilità della Ugl etnea, auspicando risposte rapide da Palermo.”

Nella foto, Gabriele Cataldo

