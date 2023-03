ITS Catania e istituto “Duca degli Abruzzi” partecipano alla Seconda Edizione di LetExpo

“Trasporti, sostenibilità e logistica” (e molto altro ancora) al centro del “Let Expo” di Verona. Una quattro giorni di fiera internazionale che ha visto la partecipazione, per il secondo anno consecutivo, dei cadetti dell’ITS di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” per dialogare a 360° del sistema viario, marittimo e portuale.

“Il bilancio di questo evento è estremamente positivo- spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere della Repubblica Brigida Morsellino- il nostro rapporto con Alis si consolida ulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi, il Team Manager Nicolò Berghinz e tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono il nostro progetto didattico e di formazione per tanti ragazzi. Aver dialogato, nel corso di conferenze e workshop, anche con i Ministri e gli altri rappresentanti della politica nazionale ci sprona a dare sempre il massimo in un contesto, come quello del Duca degli Abruzzi e dell’Its di Catania, che guarda costantemente al futuro”.

LetExpo vede anche la nascita della rete nazionale delle scuole di logistica (Resil).

“Parliamo di un protocollo molto importante- continua Morsellino- la logistica è uno spazio che richiede profili diversificati e di grande professionalità. Un mondo in cui i giovani possono impegnarsi e scommettere nel proprio domani. Non solo, collaborare tutti insieme a livello nazionale, condividendo le buone pratiche, è sicuramente una carta vincente sotto ogni aspetto. Ovviamente siamo agli inizi, ma Catania ne è uscita con una grande visibilità da queste giornate perché i nostri ragazzi hanno saputo conquistare, con i fatti, tutti i presenti”.

Logistica sostenibile, trasporti e servizi a 360° per consolidare una collaborazione strategica forte che guardi, con la grande responsabilità, ad un’economia più sostenibile.

“Per noi è un grande onore far parte di una realtà così importante- dichiara il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella- tanti risultati sono già stati ottenuti ma molti altri vanno ancora conquistati. In un contesto come quello della formazione e dei trasporti i nostri cadetti hanno saputo raccogliere questa importante scommessa. Da anni l’ITS di Catania forma profili professionali di grande rilevanza. Stiamo facendo un grande lavoro e i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione”.

