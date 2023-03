Incontri in attesa di “Sicily Music Conference 2023”

In attesa della seconda edizione della Sicily Music Conference, che torna ufficialmente dal 18 al 21 maggio 2023, continuano gli appuntamenti il «Road to…». Dopo gli incontri nelle scuole superiori di Palermo (Liceo Ernesto Basile, IISS Francesco Ferrara, Liceo A. Di Rudinì – Lum Italia), tappe anche all’Università con due lezioni esclusive, una tenuta venerdì 24 marzo scorso, l’altra lunedì 3 aprile dalle 15 alle 17 all’Università di Palermo, in partnership stretta con UniPa, Università degli Studi di Palermo, ed in particolare il dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, con il professore Pasquale Massimo Picone.

Durante l’ultimo incontro sono state presentate le “Dinamiche del settore Mice” e “Management e Marketing degli eventi” con Luca Li Voti, responsabile del circuito dei festival per KeepOn, associazione di categoria dei live club e festival italiani, e Michele Bellanca, socio fondatore di GoMad Concerti, dottore commercialista ed esperto in materia del lavoro.

Nella seconda lezione di lunedì 3 aprile 2023 verrà presentato “Il settore discografico nell’era della digitalization” con Fabrizio Tudisco, Country Manager del team Entertainment Relations di TuneCore, fra le aziende più rinomate in Europa in merito alla distribuzione musicale digitale, e Pulp Entertainment, agenzia di management artistico, produzione ed eventi con sede a Catania.

Nata nel 2020 dalla volontà di 4 operatori della filiera musicale di origini siciliane, la Sicily Music Conference | Meeting & Festival – incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica a Palermo -. Quattro giorni per affrontare diversi temi legati all’industria musicale, per raccontare lo stato delle cose, le necessità e quello che abbiamo imparato in questi anni di pandemia e post pandemia. Le parole d’ordine di questa seconda edizione saranno: accessibilità e sostenibilità.

L’obiettivo principale degli organizzatori della Sicily Music Conference, e di tutti i partner coinvolti nella settimana della musica in Sicilia è quello di offrire in primo luogo una piattaforma di incontri, workshop, webinar, masterclass ed eventi con lo specifico obiettivo di creare nuove opportunità formative. Le grandi aziende del settore, i professionisti, gli studenti, i giovani talenti e i giovani sognatori, nonché tutti gli stakeholders coinvolti nella manifestazione, potranno vivere la possibilità di scoprire e rafforzare le proprie competenze grazie al confronto con esperti italiani ed internazionali in tutti i vari segmenti della musica.

SMC è ideata da Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto, Enrico Cantaro e organizzata da Gomad Concerti, Palermo Suona, Las Chicas.

