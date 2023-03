Il nuovo volto del “Trapani Comix & Games”

Il Trapani Comix & Games, che si svolgerà il 19, 20 e 21 maggio presso la Villa Margherita di Trapani, ha un nuovo manifesto per l’edizione 2023 .

Come già fatto in passato, la Città di Trapani diventa un vero e proprio fumetto con protagonista uno dei più bei monumenti che rappresentano il territorio: Torre di Ligny.

«Luogo di frontiera tra terra, mare e cielo, testimone e memoria di quella bellezza che caratterizza Trapani e la Sicilia intera», Torre di Ligny è rappresentata sapientemente dalla matita di David Messina, tra i più apprezzati disegnatori italiani in USA.

Una Torre protetta da una sfera creata da Noah, la protagonista del fumetto “3Keys” dello stesso Messina, in una ambientazione post apocalittica che richiama “Mad Max”, una delle più importanti e iconiche saghe degli Anni 80 che ha portato ad una vera e propria rivoluzione narrativa.

Una protezione che David Messina spiega anche con i colori usati: «Ho usato un approccio molto pop e luminoso, cercando di mitigare gli elementi cupi del concetto al centro del manifesto che non vuole essere monito di un futuro ma atto di una intenzione nel presente a conservare ciò che di bello ci circonda», afferma l’autore romano, disegnatore di Marvel Comics (Cloak & Dagger), Image Comics (The Bouce), IDW Publishing (Star Trek) e DC Comics (Catwoman, Wonder Woman) e tantissimo altro.

La Torre di Ligny, idealmente, divide il Mar Tirreno dal Canale di Sicilia ma in realtà si erge quale simbolo di Mediterraneo: dietro la torre, infatti, i due – Tirreno e Canale di Sicilia – si uniscono e si incontrano dando libertà a quel mare che rappresenta il punto di congiunzione tra Europa e Africa. E allo stesso modo, il manifesto di David Messina unisce il post apocalittico alla bellezza da difendere.

«Si tratta di un manifesto maturo – affermano i Nerd Attack, organizzatori dell’evento – che ci porterà alla quarta edizione del Trapani Comix. Un artista di fama internazionale che ha voluto omaggiare la nostra città, comprendendo immediatamente l’importanza di Torre di Ligny per tutti noi».

La manifestazione, ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno. Cosplay, fumettisti, youtuber, twitcher, autori e ospiti musicali si daranno appuntamento a Trapani con la Villa Margherita che si trasformerà in un villaggio magico.

Il cuore della fiera sarà rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi. Infine, non mancheranno i videogiochi, a cui sarà riservata un’arena Esports con console e postazioni gioco per tutti i gusti.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i primi ospiti e sarà aperta la prevendita.

Trapani Comix fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival Italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

NOTE INTEGRALI DELL’AUTORE DEL MANIFESTO

«Sono partito dall’estetica degli Anni 80 cercando di evitare elementi nostalgici fin troppo comuni. Ho deciso, quindi, di muovermi utilizzando un’icona dell’immaginario collettivo di quegli anni, preferendo evitare immagini sovraffollate. Mi sono concentrato su pochi elementi della cultura pop Anni 80, che ho scelto tra quelli che hanno continuato a protrarsi nel tempo grazie ai vari reboot, sequel e citazioni e quindi in un qualche modo ancora attuali e non relegati ad un discorso puramente nostalgico. La scelta è ricaduta sul post apocalittico di “Mad Max”, film cult di George Miller con Mel Gibson che tanto ha influenzato l’immaginario collettivo, da Ken Il Guerriero a Last Of Us, e tornato in auge con il bellissimo reboot ad opera dello stesso regista della trilogia originale con protagonisti Charlize Theron e Tom Hardy. Ho scelto quindi di mettere Noah, la protagonista del mio fumetto “3Keys”, al centro dell’immagine, abbigliata come il più classico dei cattivi di “Mad Max”, circondata da grattacieli di una metropoli distrutta, mentre protegge una bolla con all’interno la Torre di Ligny, luogo di frontiera tra terra, mare e cielo, testimone e memoria di quella bellezza che caratterizza Trapani e la Sicilia intera. Per i colori ho usato un approccio molto pop e luminoso, cercando di mitigare gli elementi cupi del concetto al centro del manifesto che non vuole essere monito di un futuro, ma atto di una intenzione nel presente a conservare ciò che di bello ci circonda».

BIOGRAFIA DI DAVID MESSINA

Classe 1974. Dopo una lunga gavetta nel mercato italiano, dal 2005 lavora nel mercato americano, dapprima per la IDWpublishing, per la quale ha disegnato quattro miniserie basate sulla serie televisiva di Joss Whedon, Angel (The Curse, Old Friends, Auld Lang Syne, Angel: Smile Time, Angel: Only Human) ed alcuni one shot. Sempre per lo stesso editore ha rilanciato il brand di Star Trek le realizzato la trilogia di volumi legati al nuovo film di Star Trek del 2009: Star Trek: Countdown The Movie Prequel, Star Trek: Nero The Lost Years e Star Trek: The Movie Adaptation insieme al regista JJ Abrams, e gli sceneggiatori Orci & Kurtzman. Dopo aver realizzato la miniserie di esordio della serie True Blood basata sull’omonima serie televisiva del premio oscar Alan Ball, autore anche dei testi del fumetto, ha realizzato i due crossovers evento della IDW Infestation-I ed Infestation-II insieme a Andy Lanning 6 Dan Abnett il primo e con lo scrittore noir Duane Swierczynskie. Sempre per la IDW Per la IDW sulla serie di Rom the Spaceknight con Chris Ryall e Christos Cage. Per la IMAGE comics crea assieme allo sceneggiatore Joe Casey, la maxiserie The Bounce. Di seguito realizza il prequel del nuovo film di Star Trek In To The Darkness assieme a Mike Jhonson. Per la Marvel lavora sulla serie Ultimate Spiderman per la Marvel con Brian Michael Bendis ed in seguito sulla miniserie Ultimate Comics Wolverine: origins insieme a Cullen Bunn e lavora sulla serie Wolverine and The X-Men assieme a Jason Latour. Per la DC realizza una run di Catwoman con Genevieve Valentine e lavora su Midnigther, Action Comics #50, Red Hood e Wonder Woman. Nel 2018 si occupa del rilancio di Cloak & Dagger per la Marvel su testi di Dennis Hopeless. Nel 2019 ha realizzato la miniserie evento Star Trek: Q Conflict su testi di Scott e David Tipton Nel 2020 ha disegnato la mini Ironheart2020 su testi di Vita Ayala e Danny Lore ed è attualmente al lavoro su Trial Of Magneto e Star Wars War Of Bounty Hunters per la Marvel e nel 2022 la serie Han Solo & Chewbacca con Marc Guggenheim per la Marvel/Lucasfilm. Membro fondatore del collettivo Kaiju Club, ha esordito come autore completo, sul mercato italiano, spagnolo e francese con il volume 3Keys per Shockdom Edizioni ed attualmente in corso di pubblicazione per la Image Comics, segnando così il suo esordio come autore completo anche nel mercato americano. Dal 2002 insegna presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Chi SONO I NERD ATTACK

Nerd Attack nasce come trasmissione radiofonica di Radio102 del 2012. Va in onda ogni martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Negli anni Nerd Attack si è evoluto sbarcando su YouTube e su Twitch e creando il Trapani Comix. Trapani Comix and Games è il primo Festival Mediterraneo della Cultura Pop che si svolge nella città di Trapani. È un evento dedicato alla celebrazione della cultura pop come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e l’editoria. Ad ospitarla è la villa Comunale Margherita, un giardino da ventuno mila metri quadri che è stato impegnato con diverse aree tematiche adatte a tutti i target, in particolar modo famiglie e ragazzi dai 16 ai 30 anni. Data l’esperienza maturata nel campo organizzativo dai Nerd Attack, è stato possibile fin dalla prima edizione coinvolgere brand nazionali come partner e ospiti di caratura che hanno reso questo evento sin da subito uno dei più attesi e osservati di tutto il circuito nazionale. La città di Trapani s’è subito attestata come polo siciliano della cultura pop e videoludica. I Nerd Attack hanno organizzato altri riusciti eventi come l’Erice Fantasy e l’Erice Xmas Tech.

Mi piace: Mi piace Caricamento...