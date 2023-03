“Gibellina Photoroad” presenta i quattro artisti del progetto “IMAGINARIUM”

Gibellina Photoroad/ open air &site-specific festival scalda i motori per una nuova e ricca edizione in programma dal 28 luglio al 30 settembre 2023 a Gibellina (Trapani). E mentre si prepara ad annunciare il programma del festival, che inaugurerà come di consueto con tre giorni di incontri, talk, mostre, proiezioni, visite guidate, videomapping nelle giornate di apertura 28-29-30 luglio 2023, presenta gli artisti del progettovImaginarium dedicato alle “nuove produzioni e sperimentazioni nella fotografia italiana”.

Imaginarium – promosso dall’Associazione culturale On Image in partnership con Comune di Favignana, Comune di Gibellina, Fondazione Orestiadi, MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, festival Planches Contact (Francia), Format Festival (Regno Unito), Visual Impact, Miarte, è uno dei progetti vincitori dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2022” della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura- che ha coinvolto quattro artisti italiani, Alessandra Calò, Nicolò Degiorgis, Giorgio Di Noto e Valentina Vannicola, in residenze artistiche sull’Isola di Favignana (Trapani), finalizzate alla produzione di nuove opere inedite che saranno esposte in anteprima durante la prossima edizione del festival Gibellina Photoroad e poi donate e allestite nei suggestivi spazi della Tonnara di Favignana, entrando a far parte della collezione fotografica dell’Ex Stabilimento Florio.



“IMAGINARIUM: nuove produzioni e sperimentazioni nella fotografia italiana contemporanea” è la prima tappa di un percorso che vuole svilupparsi sul lungo termine. Grazie a “Strategia Fotografia 2022” della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC abbiamo dato l’opportunita a 4 artisti/fotografi contemporanei italiani di creare un nuovo lavoro e delle nuove opere che saranno presentate in anteprima al festival Gibellina Photoroad e poi donate alla Tonnara di Favignana. L’obiettivo è creare una rete in Sicilia con al centro la fotografia contemporanea. Una rete tra due realtà della stessa provincia di Trapani, Gibellina che presenta un festival internazionale di alto livello e Favignana che ha una realtà prestigiosa come lo Stabilimento Florio/ex Tonnara che vuole puntare proprio sulla fotografia per creare nuove occasioni culturali e turistiche di qualità” Afferma Arianna Catania, Curatrice e direttrice del festival Gibellina Photoroad.

Alessandra Calò (Taranto, 1977) è una fotografa italiana che reinterpreta materiali d’archivio e ritratti di famiglia, rinnovando i linguaggi della fotografia; Nicolò Degiorgis (Bolzano, 1985) è un artista visivo, editore, e fotografo legato alla tradizione documentaria; le fotografie di Valentina Vannicola (Roma, 1982) possono essere invece incluse nel campo della “fotografia messa in scena” (o staged photography), quell’area della fotografia contemporanea che si presenta come scene reali create secondo le dinamiche della cinematografia, con progetti che si concentrano sulla trasposizione da un’opera letteraria a una fotografia. E Giorgio Di Noto(Roma, 1990) conduce sin dal 2011 una ricerca sui materiali e i linguaggi della fotografia, studiando il rapporto tra il processo tecnico e il contenuto delle immagini.

Durante le giornate di apertura di Gibellina Photoroad i lavori dei quattro artisti di Imaginarium saranno presentati in un incontro pubblico/talk con i curatori della rete e dei partner (Simona Antonacci – MAXXI- Museo nazionale delle artidel XXI secolo, Roma; Laura Serani – Festival Planches Contact, Deauville Francia, Louise Clement-FORMAT Photo Festival, Derby, Regno Unito e Arianna Catania-direttrice festival Gibellina Photoroad).

