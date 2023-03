Giarre, al Liceo Amari “Da Antigone a Mahsa Amini”, storie di donne che sfidano il potere

S’intitola ‘Il coraggio delle donne. Da Antigone a Mahsa Amini – Storie di ribellione ad una legge ingiusta’ l’incontro culturale in programma oggi, venerdì 24 marzo, alle ore 9, nell’Aula Magna del Liceo classico ‘M. Amari’ di Giarre. L’evento, che si inserisce nell’ambito della rassegna dedicata alle donne, denominata “Marzo in rosa”, è promosso dagli assessorati alle Pari Opportunità e alla Solidarietà sociale del Comune di Giarre, guidati, rispettivamente, da Antonella Santonoceto e Giusi Savoca.

All’incontro saranno presenti gli organizzatori dell’evento, il dirigente scolastico Giovanni Lutri e la prof.ssa Grazia Carota, il sindaco Leonardo Cantarella e l’assessore Antonella Santonoceto. Modererà la giornalista Patrizia Tirendi. Protagoniste saranno le storie di coraggio femminile e, in particolare, la capacità delle donne di sfidare il potere, quando esso è ingiusto, anche a costo della vita. Un modo di essere che accomuna donne di epoche e civiltà molto diverse e distanti nel tempo. Maria Rosaria Grasso e Sandra La Ferrera, docenti di lettere classiche, analizzeranno il contesto ateniese del V sec. a.c., soffermandosi sul personaggio di Antigone, la giovane fanciulla che si ribellò alle leggi ingiuste della sua famiglia e dello stato, pagando con la vita questo suo gesto. Successivamente Nunziatina Spatafora, presidente del C.U.G (Comitato Unico di Garanzia), e Rita Palidda, sociologa dell’Università di Catania, daranno voce alla contemporaneità, soffermandosi in modo particolare sulla questione iraniana, simbolo di come sia ancora lunga e complessa la strada da percorrere per garantire dignità e libertà a tutte le donne nelle diverse parti del mondo. Gli studenti accompagneranno le relazioni con la lettura di passi tratti dall’ ‘Antigone’ di Sofocle e da “Sprajammu di la luna” di Marinella Fiume, inno alla resilienza delle donne.

