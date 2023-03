Francofonte, al via la “Sagra dell’arancia rossa”

Domani sabato 4 e domenica 5 marzo appuntamento con la “Sagra dell’arancia rossa francofontese” organizzata dalla Pro Loco Francofonte con il patrocinio del Comune di Francofonte e che si terrà in piazza Garibaldi.

Stands, animazione, spettacoli e degustazioni di piatti tipici dell’enogastronomia locale realizzati con l’impiego dell’arancia rossa francofontese.

“La sagra dell’arancia rossa francofontese è una vetrina per Francofonte e per il nostro prodotto principale, il tarocco. Dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid- 19 ripartiamo alla grande con questa manifestazione che rappresenta anche un momento importante di socialità e di sostegno economico per tutti quei partecipanti e quegli espositori che saranno coinvolti”, commenta il sindaco di Francofonte, l’arch. Daniele Nunzio Lentini.

“Stiamo cercando di collocare Francofonte all’interno di quella nicchia di paesi di riferimento per questa tipologia di manifestazione enogastronomica”, sottolinea ancora.

“Saranno tantissimi i visitatori che, da tutta la Sicilia, verranno a visitare la sagra e speriamo nel grande senso di accoglienza dei francofontesi”, prosegue il sindaco.

Nella prima delle due giornate, sabato 4, ci sarà anche lo spettacolo in piazza Garibaldi di Cristiano Malgioglio.

“Con il bilancio comunale in regola ci possiamo permettere manifestazioni di questo livello che fanno primeggiare la nostra città”, conclude il sindaco Lentini.

