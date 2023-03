“Educational Tour” a Licodia Eubea dedicato alla Dop Monti Iblei

L’Associazione Produttori Olivicoli (A.P.O.) di Catania nell’ambito del progetto PROMOIL di cui al D.D.G. 2481/4 S del 22/12/2022 Regione Sicilia, volto alla realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali, in sinergia con Agia Sicilia/CIA, il dipartimento Di3A (ex Facoltà di Agraria), l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Catania, il Consorzio di Tutela DOP Monti Iblei ha realizzato un Educational Tour che porterà gli ospiti a scoprire in prima persona le grandi potenzialità dell’olio evo siciliano.

Appuntamento domani sabato 18 marzo alle ore 10.00, presso la cantina Terre di Giurfo, in Contrada Giurfo a Licodia Eubea (CT), con un incontro dedicato alla Dop Monti Iblei.

Protagonista di questo incontro l’Olio “Raggiante” un DOP Monti Iblei fruttato medio-intenso con note di pomodoro, origano ed erba fresca, che donano un gusto armonico e avvolgente.

L’inizio dei lavori è previsto per le 10.30 con una tavola rotonda su: “Le qualità dell’olio, la biodiversità, l’educazione al consumo, la bellezza del territorio” durante la quale interverranno: Giosuè Catania, Presidente Soc. Coop. APO, Giuseppe Arezzo, Presidente Consorzio di Tutela DOP Monti Iblei, Riccardo Randello, Presidente Regionale Agia Sicilia/CIA, Francesco Scollo, Dottore di Ricerca – Di3A (ex Facoltà di Agraria), Enrico Catania, Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Catania ed Ercole Aloe, Agronomo Capo Panel.

L’intento è quello di porre l’attenzione sulla produzione olivicola nostrana e su un acquisto consapevole da parte del consumatore finale, ponendo l’interesse sulla grande biodiversità della nostra Isola e sulle qualità degli oli che qui si producono. A seguire uno show cooking a cura dello Chef Giovanni Galesi accompagnerà i presenti in un viaggio tra “Tradizione e innovazione, il gusto e i sapori dei prodotti tipici”. Lo chef illustrerà le potenzialità in cucina e offrirà un assaggio dei cibi preparati con l’olio Raggiante DOP Monti Iblei.

«Dopo il successo di domenica scorsa presso la Cantina Zisola con il primo focus sugli oli IGP dove si è parlato delle potenzialità dell’Olio “Baciato” si replica questo sabato con un altro grande protagonista della scena olearia siciliana: il DOP Monti Iblei- racconta Giosuè Catania, presidente di APO Catania – Abbiamo organizzato una serie di incontri volti alla promozione e alla sensibilizzazione di un utilizzo consapevole dell’olio d’oliva e la risposta che stiamo avendo dal pubblico ci incoraggia a continuare su questa strada. La nostra Isola è la terza produttrice di Olio in Italia, abbiamo una grande biodiversità che va tutelata ma soprattutto raccontata. Questi momenti di incontro ci aiutano a creare un filo diretto con il consumatore finale che sta diventando sempre più attento nelle scelte di acquisto».

