Dal 28 al 30 marzo il Salone dello Studente dell’Università di Catania

Anche quest’anno la ‘kermesse’ dell’orientamento ai corsi Unict si terrà negli impianti del Cus Catania, alla Cittadella universitaria. Presentazione ufficiale martedì 22 marzo alle 10,30 nell’aula magna del Palazzo centrale

A rubare la scena saranno soprattutto i nuovi Test TOLC-MED che da quest’anno sostituiranno le tradizionali e fatidiche prove di selezione per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, ma nei tre giorni del Salone dello Studente dell’Università di Catania, edizione 2023, tutti i liceali del quarto e del quinto anno troveranno le risposte a tutte le loro curiosità riguardanti la scelta di un percorso universitario, le informazioni per le immatricolazioni e la richiesta di borse di studio e servizi, gli sbocchi occupazionali di ciascun corso di studio.

L’evento ‘principe’ dedicato all’orientamento si terrà al Centro Universitario Sportivo di via Santa Sofia 78 da martedì 28 a giovedì 30 marzo, e si rivolge, in particolare, a chi frequenta le scuole medie superiori o è già in possesso di un diploma e desidera intraprendere un percorso di studi universitario. Ma non solo: il “Salone” è l’occasione più proficua anche per chi è già laureato, o sta per laurearsi, e intende intraprendere un corso di laurea magistrale; e per chi, da altri atenei, sta pensando di trasferirsi all’Università etnea.

Quest’anno il Salone dello Studente Unict è realizzato grazie al Progetto Orientamento “OUI, ovunque da qui” (assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR), organizzato in collaborazione con il CUS – Centro Universitario Sportivo, e si avvale dei prestigiosi patrocini del Comune di Catania, della Città Metropolitana di Catania e della Regione Siciliana (Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale).

La presentazione ufficiale dell’iniziativa alla cittadinanza e ai mezzi d’informazione si terrà mercoledì prossimo, 22 marzo, alle 10,30, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università, alla presenza del rettore Francesco Priolo e di tutti i partner istituzionali della manifestazione.

Durante il Salone dello Studente i ragazzi potranno seguire le presentazioni dei dipartimenti e conoscere tutti i corsi di studio, visitare gli stand informativi e incontrare docenti e tutor, parlare con gli esperti Unict di orientamento ed effettuare colloqui individuali di counseling, ricevere indicazioni sulle modalità per immatricolarsi, iscriversi o trasferirsi da un altro ateneo per l’anno accademico 2023/24, conoscere le modalità di partecipazione ai Test TOLC-MED di accesso a Medicina e Odontoiatria e alle altre prove di accesso ai corsi a numero programmato, scoprire la Scuola Superiore di Catania, il centro di alta formazione dell’Università etnea.

Inoltre sarà possibile apprendere quali tipologie di servizi e agevolazioni Unict mette a disposizione dei propri studenti, ricevere indicazioni sugli sbocchi lavorativi e le opportunità di carriera legate ai vari percorsi direttamente dagli esperti di placement dell’Ateneo, e partecipare a workshop tematici ed eventi speciali (attività sportive e di animazione, musica live).

Infine, avranno particolare rilievo i laboratori del Progetto OUI, che l’Università sta realizzando per circa 5 mila studenti degli ultimi anni delle superiori in oltre trenta scuole della Sicilia sud-orientale, con attività introduttive di orientamento negli stessi istituti aderenti e ulteriori attività laboratoriali nei dipartimenti e nelle strutture universitarie.

