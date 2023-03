Al Centro culturale Magma di Catania la “24^ Giornata Mondiale della Poesia”

Il Centro culturale e teatrale Magma con la “Bottega della Poesia – Leggiautori” e in collaborazione con l’associazione Terre forti, organizza martedì 21 marzo 2023 a Catania, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, alla Sala Magma, in via Adua 3, la “24^ Giornata Mondiale della Poesia” indetta dall’Unesco e coordinata da Orazio Indelicato.

L’iniziativa, portata avanti negli anni grazie alla sensibilità ed all’impegno di Salvo Nicotra, direttore del Centro Magma e di Orazio Indelicato della “Bottega della Poesia-Leggiautori”, “invita anche quest’anno– come si legge nella locandina – a leggere le proprie poesie e ad ascoltare quelle degli altri”.

“Dopo la pandemia – sottolinea Salvo Nicotra – ed i due anni in cui abbiamo celebrato l’iniziativa a distanza tramite web e quella dello scorso anno in presenza, nell’incantevole location del Palazzo della Cultura, siamo adesso tornati alla Sala Magma – dopo l’ultima edizione nel 2019 – nel nostro amato ed intimo spazio di via Adua 3. Come Centro Magma abbiamo sempre rivolto particolare attenzione alla poesia sia come entità letteraria sia come ispiratrice e componente intrinseca di testi teatrali. Anche nel 2023 sarà un momento importante per riflettere, attraverso la poesia, su noi stessi e sulle difficoltà che stiamo vivendo”.

La partecipazione all’iniziativa è libera e prima della lettura della poesia verrà richiesto di dichiarare, attraverso un prestampato, di essere autrice/autore della composizione inedita che si leggerà. Per informazioni: 095 444312 – 328 0466149 – 333 3337848 – mail@centromagma.it.

Nella foto, Orazio Indelicato, Salvo Nicotra e Alfio Guzzetta

