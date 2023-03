Acicastello, arriva l’evento di premiazione de “Le Cinque Gocce” di Bibenda

Per la seconda volta in Sicilia arriva l’evento di premiazione de “Le Cinque Gocce” di Bibenda, in programma domani venerdì 24 marzo, dalle ore 19 in poi, al Centro Congressi dell’Hotel Four Points by Sheraton, (via Antonello da Messina 45, Acicastello) che vedrà protagonista assoluto l’olio extravergine di oliva siciliano, con le Aziende isolane protagoniste.

Sul modello nazionale, ideato da Fondazione Italiana Sommelier, durante l’evento verranno premiati i migliori Oli Extravergine di Oliva di Sicilia, la fascia dell’Eccellenza dei prodotti del raccolto 2022 che hanno ottenuto una valutazione da 91 a 100 centesimi.

Una manifestazione, interamente riservata ai produttori, ai soci e agli ospiti, che racconterà il territorio attraverso le storie di aziende e 20 oli selezionati e premiati e attraverso l’attività continua, portata avanti da Fondazione Italiana Sommelier su tutto il territorio nazionale.

La serata sarà condotta dal giornalista enogastronomico e conduttore radiofonico Francesco Seminara e dal presidente siciliano di Fondazione, Paolo Di Caro.

Al termine la Sala, allestita con singole postazioni per ciascun produttore, diventerà Agorà dell’Olio, con la possibilità di degustare i preziosi campioni di “oro verde”.

Un’area sarà, infine, dedicata al food e al vino, che accompagneranno le degustazioni.

La Fondazione Italiana Sommelier, nata nel 2013 dopo 52 anni di attività come Associazione Italiana Sommelier Roma’, anche proprietaria del marchio Associazione Italiana Sommelier dell’Olio, è membro di Worldwide Sommelier Association (W.S.A.), l’Associazione dei Sommelier nel Mondo, nata con lo scopo dichiarato di contribuire a migliorare la diffusione della cultura del vino e del cibo, riunendo in questo progetto 25 tra le più prestigiose associazioni del mondo coinvolte nel settore. La Fondazione Italiana Sommelier è anche editore da oltre trent’anni e pubblica, sotto il marchio di Bibenda editore, le edizioni di maggior successo che riguardano il vino e dintorni.

