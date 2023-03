A Trapani, “Futura: la cucina contemporanea del territorio”

“La cucina contemporanea del territorio” è il titolo del corso organizzato dall’ Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi e la Federazione Italiana Cuochi – Sezione Trapani, negli spazi dell’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, a Trapani. In cattedra gli chef Giuseppe Peraino e Rocco Pace. Presente anche il presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi Rocco Di Marzo.

È stata un’occasione di incontro importante per i professionisti del territorio, ed ancora un momento di confronto e di crescita per gli studenti di Futura. Grande partecipazione e grande entusiasmo sono stati gli ingredienti di questa interessante iniziativa. Il corso era rivolto ad associati, professionisti, studenti, che davvero hanno avuto la possibilità di confrontarsi. Il menù proposto è stato il seguente: interpretazione di pesce spada e vegetali con le loro tecniche; busiata con ragoût bianco di triglie e mollica di pane tostata al pomodoro; merluzzo in doppia cottura, cremoso di finocchio, gel di prezzemolo, terra di olive; cassata siciliana agli agrumi in vetro.

“Siamo molto felici di accogliere momenti di incontro e formazione come questo che risultano di grande stimolo e crescita per i nostri studenti. Ringrazio anche i nostri docenti, i tutor e tutto lo staff per l’impegno profuso per l’organizzazione dell’iniziativa” – così conclude Filippo Cirinesi, direttore generale di Futura.

