A Piazza Armerina “Forum per la pace” a 80 anni dalla Sbarco alleati

A Piazza Armerina, nell’Ennese, il terzo Forum internazionale per la pace, la sicurezza e la prosperità. All’appuntamento, in programma dal 27 al 29 marzo, nell’anno in cui cade l’ottantesimo anniversario dello Sbarco alleato, sono attesi mille partecipanti tra studenti, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, affiancati da accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace e leader politici. “Contro la disinformazione” è il tema scelto dal Forum 2023. In anni in cui le fake news sono al centro dell’attenzione quotidiana, alimentate da una mole immensa e in continua crescita di informazioni su piattaforme diverse, si parte dalla definizione della Nato che indica come “disinformazione” la creazione e diffusione deliberata di informazioni false o manipolate con l’intento di ingannare o fuorviare l’opinione pubblica.

Sarà proprio il Forum ad aprire virtualmente le manifestazioni che segneranno il ricordo dell’Operazione Husky. Diverse già le date segnate, ma altre se ne aggiungeranno in corsa: dal 9 maggio, giorno del devastante bombardamento su Palermo, al 7 e 8 luglio quando alle Ciminiere di Catania si discuterà della ‘Sicilia nella seconda guerra mondiale’ con gli storici di Italia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania. Dal 10 si potranno seguire i ‘walk’ forniti di mappa che indicherà i luoghi dello Sbarco, i punti di interesse, le testimonianze dei local insider, e il tragitto seguito dalle truppe alleate, sbarcate lungo la costa siciliana, da Licata ad Augusta. Cammini propedeutici a un futuro ‘Museo diffuso della Campagna di Sicilia del 1943’. Il 16 luglio, un grande evento di Pace a Caltagirone.

La manifestazione a Piazza Armerina è nata dalla collaborazione tra l’International Forum for Peace, Security & Prosperity (Ifpsp), l’ente no-profit fondato dal canadese Stephen Gregory nel 2019, lo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell’Esercito in Sicilia, generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, e il Comune di Piazza Armerina, guidato dal sindaco Antonino Cammarata. Ogni anno viene lanciato un concorso internazionale di saggi e video per coinvolgere ragazzi dai 10 ai 12 anni. Il bando si è appena chiuso, sono giunti oltre 50 saggi e 20 video da più di 40 istituti scolastici di Italia, Usa, Canada, Romania, Polonia e altre nazioni europee. I risultati saranno presentati nel corso del Forum a Piazza Armerina che si terrà in forma ibrida – in presenza e su piattaforma virtuale – a cui hanno già dato la loro adesione 50 Paesi, sono prenotati oltre 150 allievi di istituti di formazione militari.

