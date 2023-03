A Petralia Sottana anteprima del nuovo documentario di EsperenzaSicilia.it. “Verso l’Alto”

Domani venerdì 24 Marzo, ore 17, al cine-teatro Grifeo di Petralia Sottana, verrà proiettato in anteprima, alla presenza dell’Amministrazione comunale di Petralia Sottana, il nuovo documentario di EsperenzaSicilia.it.

Durante la proiezione sarà presente Mons. Marciante, Vescovo della diocesi di Cefalù.

Il documentario dal titolo: “VERSO L’ALTO” è uno dei video documentari che raccontano la terra di Sicilia, attraverso immagini che narrano di esperienze in Sicilia, di Sicilia e di siciliani.

La Sicilia viene ripresa come un simbolo e non come un semplice luogo geografico: è vista e vissuta come “idea”, come un percorso e un viaggio interiore.

Le immagini accompagnano il cammino di due amici, Luca e Lorenzo, in un itinerario condiviso che si va arricchendo dei luoghi, delle persone e delle Sicilie che incontrano. È un viaggio mistico e spirituale dei protagonisti che matura durante il percorso naturalistico.

Un’ascesa “verso l’alto”, una salita fisica che diventa “n’acchianata” (in siciliano). Un impegno fisico per raggiungere, in un percorso di 4 km, gli oltre 1800 metri del monte Alto, per un dislivello di 600 metri.

Per i devoti che salgono anche a piedi scalzi si “spianano” e sciolgono i nodi interiori, che si innalzano e aggrovigliano durante la frenesia della vita metropolitana.

Un percorso nei territori della Diocesi di Cefalù e del Parco delle Madonie che accompagna lo spettatore verso il Santuario della Madonna dell’alto, all’interno del quale si è accolti dalla Madonna marmorea di Domenico Gagini, in un’opera del 1471.

Il santuario è meta di viandanti, pellegrini e turisti nel cuore della Sicilia e nel territorio di Petralia Sottana. Un cammino e un’esperienza fra daini e boschi, che rappresentano non solo un confine geografico per l’Europa ma un confine naturalistico con gli esemplari di faggio più a sud d’Europa.

Quello che viene documentato è un cammino “Verso L’Alto”, ma anche un liberatorio respiro d’aria pura.

“Verso l’Alto” è il primo documentario realizzato in collaborazione con l’associazione catanese SiciliaInnova, e ha ricevuto il gratuito patrocinio del Parco delle Madonie. È stato inoltre realizzato grazie alla disponibilità della Diocesi di Cefalù, che ha consentito le riprese all’interno del santuario.

Da sabato 25 Marzo sarà possibile visionare il documentario prodotto da EsperienzaSicilia.it sul canale YouTube https://youtube.com/@esperienzasicilia

