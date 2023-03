A Modica visita dei Ragazzi dell’Anffas al Museo della Pipa

I Ragazzi dell’Anffas di Modica con i ragazzi del Servizio Civile e i Volontari sono andati a visitare il Museo della Pipa, che si trova nella propria città. Unico nel suo genere. Contiene le realizzazioni di uno dei più famosi maestri pipai internazionali, il nisseno Salvatore Amorelli. Amorelli produce pipe gioiello, mescola materiali preziosi, come la radica e il corno con diamanti, perle e oro.

Questo è il motivo per cui le sue le pipe sono entrate a far parte della vita di personaggi importanti come il re saudita Abdullah Al-Saud, il papa Giovanni Paolo II, l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, l’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e il fumettista italiano Milo Manara.

E’ stato il maestro delle pipe siciliane, Salvatore Amorelli, titolare della famosa azienda artigiana “Amorelli Pipe” I Ragazzi sono stati accolti dal Maestro Amorelli, ha spiegato come avviene la realizzazione della pipa passo dopo passo facendoci vedere tutti i macchinari che aveva all’interno del museo. Ha spiegato che utilizza la radice di carrubo, e di altri alberi nella realizzazione. Ha mostrato varie pipe diverse tra loro dalla più piccola alla più grande.

Nel prossimo incontro che avverrà la penultima settimana di marzo, i Ragazzi realizzeranno, insieme alcune pipe che disegneranno i ragazzi il lunedì pomeriggio all’Anffas. In più ha regalato dei Gadget sempre prodotti da lui in cui incideremo in ogni portachiavi ANFFAS.

