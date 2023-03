A Castiglione di Sicilia appuntamento con “Le Contrade dell’Etna”

L’appuntamento con “Le Contrade dell’Etna” ha fatto segnare un bel “goal da cento”. Il ricco contenitore di opportunità per discutere, promuovere e rilanciare i vini vulcanici ha sancito, ad oggi, la storica partecipazione di cento cantine tipiche di quest’area, un risultato che si proietta al di là delle aspettative dell’organizzazione cucita su misura dalla società Crew. Una 14esima Edizione che sta richiamando su di sé molta attenzione per la vasta compagine di aziende messe a disposizione su un unico piedistallo da sabato 15 a lunedì 17 aprile nel “Picciolo Etna Golf Resort”, in uno dei borghi più belli d’Italia Castiglione di Sicilia per un indotto variegato di competenze mirate, giornalisti e critici del campo enogastronomico e del turistico, influencer, importatori stranieri, aziende enoiche e la macchina operativa del campo Horeca. La risposta immediata di un parterre incisivo della stampa specializzata che rappresenta tutta Europa e parte del mondo sta impennando la carica di stimoli po l’entusiasmo e le vibrazioni per descrivere la bellezza di questo patrimonio vitivinicolo attraverso le degustazioni analitiche e tecniche ma anche attraverso la narrazione di storie ed aneddoti delle realtà produttive. Da rimarcare il fatto che tante cantine giovani, quindi sorte e insediatesi da un paio d’anni nelle zone etnee, hanno voglia di dare il proprio contributo in questa manifestazione in modo cospicuo, affacciandosi da una finestra che ha un panorama di riferimento globale. In linea con il percorso di divulgazione battuto dall’inventore di “Contrade” Andrea Franchetti, il focus delle masterclass sarà sempre più scandagliato sulla scorta della localizzazione dei vitigni e di tutti i fattori che ne condizionano l’espansione e la produzione.

-Grande appuntamento nella giornata di apertura del 15 aprile nei locali del “Picciolo Etna Golf Resort”, con quattro fasi di masterclass riservate a giornalisti, esperti, agenti e importatori del settore: si inizia alle ore 12 con il Versante Est, a seguire, ore 14, i tre Versanti Meridionali (Sud – Est e Sud – Ovest), alle ore 16 il Versante Nord e alle ore 18 si chiude con un Approfondimento del Versante Nord.

A coordinare questa sezione sarà il giornalista e wine writer di “Cronache di Gusto” Federico Latteri, oltre che curatore della nuova “Guida ai Vini dell’Etna” 2023, edita da “Cronache di Gusto”. L’adesione alle masterclass deve svolgersi tramite prenotazione ed accredito (comunicando con i canali dell’Ufficio Stampa e in concomitanza della disponibilità dei posti).

-Si prega di notare che dalle ore 10 sempre di sabato 15 ci sarà il lancio di una ricerca sviluppata dall’Ateneo di Palermo (con il mandato di Crew) sulla stima commerciale dei vini del vulcano, che verrà argomentata dal professore Sebastiano Torcivia – una istituzione nel ramo Economia Aziendale.

-Domenica 16 aprile, la kermesse si articolerà con una prima tappa dedicata ai “Vini En Primeur” che sarà seguita sempre dalle figure professionali ad hoc ed una seconda tappa che aprirà ai degustatori e al flusso degli avventori appassionati dalle ore 12 alle ore 19. Chi vorrà tuffarsi in questa unica chance di assaggio con un centinaio di cantine di qualità potrà acquistare online i biglietti connettendosi al sito www.lecontradedelletna.com oppure mediante la piattaforma web TicketOne.

Per l’ultima giornata di lunedì 17 aprile, la platea garantita nella tabella di marcia, come da consuetudine, è quella della sezione Horeca e di chi afferisce a questa branca.

La Società “Crew”, con il suo team (Sergio Cimmino, Massimo Nicotra e Raffaella Schirò), ringrazia in primis i gruppi imprenditoriali che individuano ne “Le Contrade dell’Etna” un palcoscenico illustre per relazionarsi con una cerchia di professionisti che si mobilitano solo per eventi di pregio e che fungono da cassa di risonanza.

i contenuti della manifestazione verranno scanditi dai mezzi media curati dallo staff Crew

tramite i social e il sito ufficiale di Contrade www.lecontradedelletna.com.

Andiamo a conoscere la lista delle cento cantine che stanno animando ed animeranno la tre giorni nel comune di Castiglione di Sicilia:

1) Aitala

2) Alberelli di Giodo

3) Alcantara

4) Alta Mora Cusumano

5) Anima Etnea

6) Antichi Vinai 1877

7) Azienda Agricola Antonio Di Mauro

8) Azienda Agricola Iuppa

9) Azienda Agricola Raciti

10) Azienda Agricola Sciara

11) Azienda Agricola Siciliano

12) Azienda Agricola Sofia

13) Azienda Agricola Turi

14) Azienda Agricola Vincenzo Trigona

15) Azienda Agricola Vita Nova

16) Azienda Conte Uvaggio

17) Azienda Esperanza

18) Az. Vitivinicola Maria Di Bella Vini Nibali

19) Baglio di Pianetto

20) Benanti

21) Blindspot Vineyard

22) Bugia Nen

23) Buscemi

24) Camporè

25) Cantina Terre di Montalto

26) Cantine di Nessuno

27) Cantine Nicosia

28) Cantoneri

29) Cottanera

30) De Bartoli – Etna

31) Destro

32) Donnafugata

33) Duca di Salaparuta

34) Edomè

35) Enrica Camarda

36) Etna Barrus Contino

37) Famiglia Statella

38) Federico Curtaz

39) Federico Graziani

40) Feudo Cavaliere

41) Feudo Vagliasindi

42) Firriato

43) Francesco Russo

44) Frank Cornelissen

45) Gambino Vini

46) Generazione Alessandro

47) Giovi

48) Girolamo Russo

49) Graci

50) Gulfi

51) I Custodi delle Vigne dell’Etna

52) La Contea

53) La Gelsomina

54) Le Due Tenute

55) Licciardello

56) Masseria Setteporte

57) Massimo Lentsch

58) Maugeri

59) Mecori

60) Monteleone

61) Neri Agricola

62) Nicola Gumina

63) Nuzzella

64) Palmento Carranco

65) Palmento Costanzo

66) Passopisciaro Vini Franchetti

67) Pennisi

68) Pietradolce

69) Planeta

70) Produttori Etna Nord

71) Quantico

72) Roberto Abbate

73) Serafica Terra di Olio e Vino

74) Sive Natura

75) Spuches

76) Src

77) Tasca d’Almerita

78) Tenuta Boccarossa

79) Tenuta di Fessina

80) Tenuta Ferrata

81) Tenute Bosco

82) Tenute dei Ciclopi

83) Tenute Foti Randazzese

84) Tenute Mannino

85) Tenute Moganazzi

86) Terrafusa

87) Terra Costantino

88) Terrazze dell’Etna

89) Theresa Eccher

90) Tornatore

91) Torre Mora

92) Travaglianti

93) Verderame Boutique Winery

94) Vini Calcagno

95) Vini Calì

96) Vini di Luca

97) Vini Lizzio

98) Vivera

99) Wiegner

100) Zumbo

