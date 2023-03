A Caltagirone un libraio indipendente apre l’Edicola Falcone Borsellino

Gianluca Giarratana è un giovane libraio indipendente e dal suo amore per i libri e soprattutto per i fumetti è nata nel 2009 a Caltagirone (CT) l’Edicola Falcone Borsellino. A condividere la passione di Gianluca c’è sua moglie, Sabina, specializzata in libri per bambini anche in lingua inglese, che con lui gestisce la libreria.

Sull’omonima piazza, l’Edicola Falcone Borsellino, grazie al suo assortimento e all’impegno di Gianluca e Sabina che organizzano anche eventi culturali, ha saputo diventare un vero punto di riferimento per Caltagirone. Il 23 maggio, per esempio, sarà ospite di Gianluca e Sabina il romanziere Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino, per parlare di lotta alla mafia.

L’edicola Falcone Borsellino èun chiosco-edicola che da subito si è trasformato in una piccola e fornitissima libreria molto apprezzata. La selezione dei titoli è fatta con grande amore. Sugli scaffali non mancano i fumetti selezionati da Gianluca– manga, comix, grafic novel… – né i libri per i più piccoli, portati dalla passione di Sabina.

Gianluca è uno dei librai che, credendo fortemente nell’importanza di avere una libreria di quartiere e non arrendendosi allo strapotere di Amazon, ha scelto Bookdealer.

Bookdealer è una piattaforma che permette alle librerie indipendenti di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall’algoritmo. E da loro consegnati a mano direttamente a casa.

Sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite su Bookdealer per trovare un’alternativa etica e sostenibile – anche economicamente – ad Amazon. Perché vendere e acquistare libri online si può (e si deve), senza però dimenticare le persone o perdere il contatto umano. La piattaforma Bookdealer è gratuita per le librerie che possono iscriversi e creare il proprio account; è gratuita per i lettori che collegandosi possono navigare tra i suggerimenti di lettura dei librai, che siano quelli del cuore o altri dei quali si ignorava persino l’esistenza.

“Grazie a Bookdealer – dichiarano Gianluca e Sabina – abbiamo un buon successo anche online e serviamo clienti in tutta Italia. Per le piccole librerie è faticoso contrastare la concorrenza di Amazon. Sappiamo bene che la chiave del successo sono le persone e il rapporto che riusciamo a costruire con loro. Un rapporto che va oltre il semplice venditore/consumatore ma si consolida e cresce di lettura in lettura grazie soprattutto ai consigli personalizzati, alle consegne fatte in giro per Caltagirone attraverso le quali trovare sempre il tempo di scambiare due chiacchiere e confrontarsi. Cose che Amazon non può offrire. Quando abbiamo conosciuto i ragazzi di Bookdealer abbiamo subito capito che questa giovane startup faceva al caso nostro. Ed eccoci ancora qui.

Grazie a Bookdealer – proseguono – riusciamo a fare decisamente meglio di Amazon. E ne andiamo fieri. I lettori, specialmente dopo il lockdown, si sono abituati ad acquistare i volumi direttamente dal pc sulla scrivania e grazie alla piattaforma possono raggiungerci in qualsiasi momento. Il bello è che, a differenza di Amazon, noi consegniamo nel giro di poche ore, sempre in giornata.”.

Bookdealer è la piattaforma per tutti quelli che amano leggere e, conoscendo l’importanza delle librerie di quartiere, vogliono aiutarle. Fondata a Firenze nel 2020 da quattro amici, tra i quali non a caso un libraio – Mattia – e un editore – Leonardo, Bookdealer è in continua crescita. I numeri parlano chiaro: la piattaforma piace a tutti, librai e lettori. Dalla nascita ad oggi sono più di 700 le librerie indie che hanno scelto di vendere anche online con Bookdealer, quasi un quarto di quelle complessivamente presenti sul territorio nazionale. Il fatturato globale per le librerie iscritte tocca quasi 1.500.000 € (sul sito c’è un counter aggiornato in tempo reale), con una crescita del 300% dal 2020, gli utenti iscritti alla piattaforma sono quasi 60.000. Bookdealer ha appena chiuso un round di investimento con Mamacrowd. Con i 200.000 euro raccolti la startup renderà sempre più competitiva la piattaforma in un mercato del libro il cui valore mondiale è di oltre 92 miliardi di dollari e che in Italia si aggira intorno al miliardo e settecento milioni.

www.bookdealer.it

