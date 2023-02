Verga 100 : Un anno di emozioni nel nome dello Scrittore

Il Centenario di Giovanni Verga raccontato attraverso un filmato che riassume un anno di attività tra le diverse città italiane nel tributo secolare al Padre del Verismo. Il ritratto che alterna a dei passaggi sui luoghi campestri, che simboleggiano quel legame che l’Autore aveva con gli abitanti del mondo rurale e le immagini degli spettacoli ed eventi, in giro per l’Italia che hanno coinvolto più di cinquemila spettatori, tra giovani e adulti. Un bilancio particolarmente importante che decreta il successo di “Verga 100”, Manifestazione ufficiale prodotta dalla Dreamworld Pictures, supportata dal Parlamento Europeo, Regione Sicilia, Assemblea Regionale, Consiglio Pontificio Vaticano, Rai Cultura, curata dal regista Lorenzo Muscoso, concittadino dello Scrittore, impegnato sia sul fronte organizzativo che in quello artistico con la trasposizione delle sue opere in particolare scenari che hanno rilanciato ampiamente la poetica verista.

Location come il Chiostro di Santa Maria di Gesù a Modica, il Castello di Donnafugata a Ragusa, l’affascinante scenario barocco a Ortigia Siracusa, la Cattedrale Spasimo a Palermo, l’Antico Monastero Eremo Sant’Anna a Catania, il Teatro Margherita a Caltanissetta, tra gli scenari più caratterizzanti divenute protagoniste di drammi universali, tra cui Don Gesualdo (Alessandro Sparacino, Rita Abela, Riccardo Gerbino) e La Lupa (Adriano Gurrieri, Giuseppina Vivera, Germano Martorana, Greta D’Antonio, Alessandro Campo, Carmelo Salmi). Una diffusione che è continuata anche in ambito internazionale grazie al film “Leggende Rusticane” vincitore di 25 premi in diversi Festival del Cinema, tra cui quello a Melbourne, dove vive una considerevole comunità italiana, legata alle tradizioni del proprio Paese, e al documentario “Cunziria” che racconta le fasi del recupero del celebre borgo della Cavalleria.

Un tributo che omaggia anche la carriera di uno dei più grandi Tenori al mondo, Placido Domingo – protagonista della sfida rusticana di Franco Zeffirelli- a cui è andato il Premio Verga. Non sono mancate le conferenze e i dibattiti tra cui quello presso la Fondazione G. Feltrinelli di Milano realizzata in collaborazione con il Comune, alla quale hanno partecipato oltre 250 studenti, e i vari appuntamenti curati dal Professori Franco Sanna ed Elena D’Incerti, con il coinvolgimento di Biblioteche e Archivio di Stato, e quella condotta presso l’Università di Messina in collaborazione con il Premio Cinema. Un Verga che si scopre anche particolarmente attento anche a delicate tematiche sociali come quello della violenza sulle donne con la novella “Tentazioni” narrata visivamente in un drammatico filmato tra le stradine di un paese siciliano.

Non sono mancati i concorsi legati al momento con l’attribuzione di riconoscimenti a corti dedicati al cinema del reale (premiati Nicola Piovesan, Fabio Teriaca, Pat Boran) e sociale e alla fotografia verista (premiati Datlas Erre, Luca Lobina, Claudio Bonaccorsi) nel ricordo della grande passione del Novelliere per questa forma d’arte. Un lavoro molto impegnativo che ha coinvolto un team di oltre cinquanta persone, con preziosi aiuti da parte di Eriberto Muscoso e Serena Ronzillo, e continuerà nel 2023, con iniziative legate a particolari ricorrenze profondamente legate a Verga.

Mi piace: Mi piace Caricamento...