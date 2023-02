Università Catania, Federcasse nel Comitato del corso di laurea di Economia aziendale

Il presidente del Cdl Mazzù: “Didattica e mondo del lavoro sempre più vicini. Per gli studenti anche occasione per farsi conoscere e aprirsi a future opportunità”

Il direttore generale della Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Sergio Gatti, entra a far parte del Comitato di indirizzo del Corso di laurea in Economia aziendale del dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

«Dopo Volkswagen Group Italia e la Banca Centrale Europea – commenta il presidente del Cdl Sebastiano Mazzù – il nostro Comitato di indirizzo si arricchisce con l’ingresso di Federcasse. Ciò a conferma che anche importanti istituzioni riconoscono la valenza della nostra formazione. Questa collaborazione, come quella con gli altri partner nazionali e internazionali già avviata lo scorso anno, non è solo finalizzata al continuo adeguamento dell’offerta didattica alle esigenze del mondo del lavoro, ma costituisce anche un importante volano per i nostri studenti per conoscere e farsi conoscere, nonché aprirsi a future opportunità».

Il Comitato di indirizzo, organo consultivo del corso di laurea formato da stakeholders e da docenti del corso, opera con la finalità di dar vita a modalità più stringenti di collaborazione e confronto dell’Università con il mondo del lavoro e delle professioni. I principali compiti del Comitato riguardano indicazioni e suggerimenti per proposte di modifiche e/o integrazioni al piano degli studi e nella formazione degli studenti per adeguarla alle esigenze del mondo del lavoro e alla evoluzione dei tempi; la proposta di attività seminariali e professionalizzanti integrative dei programmi di studio e collaborazioni di ricerca scientifica; il monitoraggio della corrispondenza tra l’offerta formativa e i fabbisogni di professionalità espressi da istituzioni, organizzazioni ed aziende.

«L’impegno verso i nostri studenti – sottolinea il prof. Mazzù – è massimo e sempre orientato alla loro crescita formativa e professionale in una logica di sinergica collaborazione con tutti gli attori coinvolti».

Nella foto: Palazzo delle Scienze, sede del dipartimento di Economia e impresa Unict





