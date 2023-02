Sull’Etna il 20° Campionato dell’Arma dei Carabinieri

Il 20esimo Campionato di Sci ed il 1/o Campionato ‘Sicilia’, ha preso il via sul versante nord dell’Etna, in località Piano Provenzana, organizzati entrambi dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dall’Ispettorato regionale per la Sicilia e dal Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Le gare si tengono per la prima volta nell’Isola. Alla manifestazione, in onore del Luogotenente C.S. dei Carabinieri Giovanni Andriano, morto dopo essere stato travolto lo scorso 10 gennaio da una slavina in Val Gardena (Bolzano), parteciperanno militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio e in congedo, e numerosi simpatizzanti iscritti all’Associazione nazionale carabinieri.

Nei locali del Municipio di Linguaglossa, alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri Culqualber, Gen. C.A. Riccardo Galletta e del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. Div. Rosario Castello, sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica dal titolo ‘I Carabinieri e la montagna’. A chiusura della competizione, nella serata del 2 febbraio, si svolgerà una fiaccolata sugli sci.

