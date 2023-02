Siracusa città letteraria, la visione del sociologo Antonio Casciaro

È stato il sociologo Antonio a introdurre e moderare i lavori della tavola rotonda “La città siciliana raccontata da uno scrittore siciliano” nonché a realizzare l’iniziativa per promuovere Siracusa come città letteraria ospitante autori siciliani che sappiano leggere – con la letteratura – lo spazio urbano.

L’iniziativa si è svolta al circolo vela Lakkios e ha visto, tra gli ospiti, Carmelo Guardo con il suo libro ambientato in Sicilia dal titolo “Solo i ricordi non fanno rumore” e Benedetto Brandino che è intervenuto commentando il libro proposto.

Antonio Casciaro ha affermato: «La rappresentazione letteraria delle città siciliane offre al lettore un motivo per visitarle, per vederle da un punto di vista alternativo e migliorativo, che deve andare oltre gli stereotipi della sicilitudine per dare forza a ricordi positivi, emozioni incantate e legate a luoghi straordinari, momenti di intensa vita vissuta che possano fungere – conclude – da ambiente culturale e cognitivo per chi voglia soggiornarvi, investire, vivere».

Nella foto, Guardo, Casciaro, Brandino

