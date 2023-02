Scompare Burt Bacharach, addio a un gigante della musica

Il compositore statunitense Burt Bacharach, gigante della musica e vincitore di tre Oscar che ha deliziato milioni di persone con gli arrangiamenti brillanti e le melodie indimenticabili di “Walk on By”, Magics Moments” e decine di altri successi, è morto all’età di 94 anni mercoledì 8 febbraio nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Tina Brausam.

Nato a Kansas City il12 maggio 1928, Vincitore di numerosi premi, è conosciuto soprattutto per i grandi successi discografici negli anni 1962–1969 scritti assieme a Hal David e interpretati principalmente da Dionne Warwick.

Bacharach è autore di un totale di 70 brani che hanno stazionato nella Top 40 statunitense e di 52 successi nella Top 40 del Regno Unito[1]. Inoltre è il diciottesimo compositore di maggior successo nella storia delle classifiche britanniche, basandosi sulle settimane che le sue composizioni hanno trascorso in classifica.

Figlio di Irma e Bert Bacharach, discende da una famiglia di ebrei tedeschi[2]. Dopo aver studiato musica alla McGill University ed alla Mannes School of Music è stato, negli anni cinquanta e nei primi anni sessanta, pianista, arrangiatore e direttore della formazione che accompagnava Marlene Dietrich nei suoi spettacoli.

Alla fine degli anni cinquanta inizia la fortunata collaborazione con il paroliere Hal David, durata per quasi vent’anni e dalla quale nascono numerose canzoni di grande successo, molte delle quali ancor oggi ben note al grande pubblico, come Walk On By, Do You Know the Way to San Josè, The Look of Love, Anyone Who Had a Heart, I Say a Little Prayer.

I pezzi di Bacharach sono stati cantati da artisti di grande fama fra cui i Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters, Luther Vandross e soprattutto Dionne Warwick, con la quale sviluppò un duraturo sodalizio musicale. Nel 1967 Bacharach compose la colonna sonora del film Casino Royale, con The Look of Love, cantata da Dusty Springfield.

Oltre al pop da classifica, molte canzoni di Bacharach furono adattate da artisti jazz del tempo, come Stan Getz, Cal Tjader e Wes Montgomery.

