Pubblicati i regolamenti per partecipare al Premio Mia Martini 2023

29 anni nel ricordo di Mia Martini, una delle più grandi voci della musica italiana. 29 anni di successi di una kermesse entrata ormai a pieno titolo nel panorama canoro nazionale ed internazionale.

L’imponente macchina organizzativa della 29a edizione del Premio Mia Martini si è già messa in moto. Pubblicati i regolamenti delle sezioni Nuove Proposte per L’Europa, Evergreen, Una voce per Mimì 2023. Alla sezione “Nuove Proposte per l’Europa” (Italia/Estero), possono partecipare cantanti ambosessi e i gruppi che abbiano un’età compresa tra i 13 e i 35 anni. La sezione “Evergreen” è aperta ad artisti dai 36 anni in poi, mentre la sezione “Una voce per Mimì” è riservata a mini artisti dai 4 ai 12 anni.

Tanti sono già i giovani in Italia e all’estero che stanno presentando la richiesta di audizione. Per essere ammessi al premio, bisogna partecipare ad una delle audizioni: Demo/ Dal Vivo. La richiesta di audizione con allegata documentazione deve essere inviata, solo ed esclusivamente attraverso il sito:

https://www.premiomiamartini.it/audizione/. Le audizioni sono aperte fino all’1 Aprile 2023.

Riconfermati anche per questa edizione, il direttore artistico Franco Fasano e il presidente della commissione artistica Mario Rosini, entrambi Artisti di grande profilo che fanno parte della storia della Musica Italiana nel mondo.

“Organizzato dall’Associazione Cultura e Spettacolo con sede a Bagnara Calabra, il premio anche per questa edizione ricorderà la grande Mia in Italia e nel mondo -afferma il regista Nino Romeo, ideatore e patron- e farà conoscere alle nuove generazioni la voce e il talento di questa grande artista figlia della Calabria. Un lungo percorso artistico che ci porterà attraverso audizioni, incontri, momenti di studio, conoscenza del personaggio fino al gran finale, con momenti esaltanti e di grande professionalità.”

