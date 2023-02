Palermo, Polizia e rugby insieme per la legalità

Tornano in campo pallavoliste del Cus Catania Volley

Da domani 4 febbraio, le pallavoliste del Cus Catania Volley impegnate nel campionato di Serie B2, tornano in campo per il girone di ritorno. Tredici giornate, sino al 6 maggio, per chiudere la stagione 2022/2023, che vede la squadra cusina neopromossa nella categoria, occupare il settimo posto del...