Maltempo in Sicilia: Regione al lavoro per quantificare danni e primi aiuti

Sopralluogo in zone colpite da ciclone nei giorni scorsi. Giunta regionale dichiarerà lo stato di crisi

“Siamo al lavoro con gli Ispettorati agrari per la quantificazione dei danni alle imprese agricole duramente colpite dal maltempo tra giovedì e venerdì scorsi. Oggi ho compiuto un sopralluogo, assieme al direttore generale dell’assessorato all’Agricoltura, Dario Caltabellotta, e al personale della Protezione civile regionale, nei luoghi che hanno subito maggiori danni, constatando personalmente la grave situazione ed esprimendo la vicinanza del governo agli imprenditori agricoli”. Lo dice Luca Sammartino, vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Agricoltura. L’esponente della Giunta Schifani è stato a Mineo e Mazzarrone nel Calatino, poi ad Acate e Vittoria nel Ragusano e, infine, nei territori di Niscemi e Gela in provincia di Caltanissetta.

In visita ieri nelle aree della Sicilia orientale per constatare personalmente l’entità dei danni prodotti dall’ondata di maltempo, anche il governatore Renato Schifani, che ha annunciato “in settimana” la dichiarazione dello stato di crisi. “Ho voluto fortemente questa visita a Ragusa, Siracusa e Catania – ha detto Schifani – per osservare personalmente lo scempio che si è determinato a causa di questa ondata anomala di maltempo. Ormai dobbiamo prendere atto che la natura è cambiata e adeguare il sistema di protezione dei territori”. “L’assessorato fornirà già nei prossimi giorni mezzi ai Comuni interessati in modo da poter approntare i primi aiuti alle aziende agricole per intervenire da subito in prossimità degli alvei dei fiumi – spiega Sammartino -. L’assessorato regionale all’Agricoltura da domani fornirà assistenza ai produttori agricoli e le informazioni necessarie per la quantificazione dei danni in vista della Giunta regionale che dichiarerà lo stato di calamità. Ringrazio, intanto, i volontari e la Protezione civile per l’importante lavoro profuso a seguito dell’evento ciclonico”.

