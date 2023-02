Maltempo, danni e allagamenti nelle città della Sicilia orientale

Pioggia e forte vento in Sicilia, Coldiretti ‘tante aziende isolate’

“Vento, pioggia e temperature in picchiata stanno provocando disagi agli agricoltori. Il maltempo, così come previsto, preoccupa soprattutto dopo un inizio inverno con caldo e fioriture anticipate”. Lo afferma Coldiretti Sicilia, che da stamani monitora la situazione soprattutto nel Catanese, dove le segnalazioni riguardano l’impossibilità di raggiungere le aziende proprio a causa del forte vento e della pioggia. “Gli eventuali danni si potranno vedere solo tra qualche giorno mentre inquieta il vento per le serre – aggiunge -. La preoccupazione riguarda anche il maggiore costo per il riscaldamento per mantenere integre le produzioni di ortaggi e fiori ed evitare così danni”.

Maltempo: mareggiata nel Messinese, allagato e chiuso tratto statale 114

Chiuso al traffico in entrambe le direzioni a Santa Margherita.

E’ temporaneamente chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la SS114 ‘Orientale Sicula’ a causa un allagamento provocato da una mareggiata, al km 11,600, a Santa Margherita (Messina). Sul posto sono presenti personale dell’Anas Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Nella morsa del gelo, neve nell’Agrigentino e blackout a Siracusa

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione nell’Agrigentino. Lungo la strada provinciale 24 che collega Cammarata a Santo Stefano, infatti, sono caduti oltre 20 centimetri di neve. A causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sull’Isola, con l’allerta rossa sui settori orientali della Sicilia, si registrano disagi alla circolazione soprattutto in provincia. In città il sindaco Francesco Micciché ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Resteranno chiusi anche i cancelli del cimitero, delle ville comunali e degli impianti sportivi, mentre è stata disposta la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto.

Scuole, impianti sportivi, parchi pubblici, compreso il parco archeologico della Neapolis e del Castello Maniace, off limits anche a Siracusa, dove a causa delle piogge abbondanti e delle forti raffiche di vento nelle prime ore del mattino si sono registrati dei blackout negli impianti di adduzione e pompaggio di acqua potabile di San Nicola, che riforniscono i serbatoi di Bufalaro Alto e Basso. “Questo sta comportando problemi di erogazione in tutta la città, tranne nelle zone della Borgata e di Ortigia che, fortunatamente, non sono state interessate dal guasto”, fa sapere la Siam, la società che gestisce il servizio idrico, spiegando che i propri tecnici sono intervenuti immediatamente e “laddove possibile farlo in condizioni di sicurezza, stanno cercando di risolvere i guasti di natura elettrica”.

Chiuse alcune strade a Siracusa, torrente Cifalino ‘sotto osservazione’.

Sotto osservazione il torrente Cifalino a Siracusa. In questi minuti le squadre dei volontari delle Protezione civile, coordinate dal Centro operativo comunale (Coc), attivo già da ieri pomeriggio, stanno monitorando il corso d’acqua che a causa del maltempo si sta ingrossando. In città la Protezione civile regionale ha fatto scattare l’allerta rossa con conseguente chiusura delle scuole, parchi (compreso quello archeologico), impianti sportivi, cimitero, castello Maniace disposta dal sindaco, Francesco Italia. Al momento le uniche strade chiuse a causa delle cattive condizioni meteo sono il sottopasso del circuito, in via Ascari, e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola.

Al lavoro anche le pattuglie della Polizia municipale, coordinate dal comandante Delfina Voria, per il monitoraggio delle zone in cui si segnalano criticità. Il dato delle precipitazioni, rilevato dopo 12 ore, segna un picco di 108 millimetri di pioggia a Villa Vela mentre nel territorio comunale si registrano 78 millimetri a Cassibile con dati superiori ai 50 millimetri in gran parte della provincia. Dal sindaco arriva un appello alla cautela. “Si raccomanda di spostarsi solo per necessità e di muoversi, comunque, con prudenza a causa degli allegamenti che si formano a tratti lungo le strade”.

Catania: “Senza prevenzione in pericolo l’incolumità dei cittadini”

“Contro i disagi e i problemi legati al maltempo serve un immediato piano di sicurezza”. Questo è quello che chiede il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello in seguito alle segnalazioni arrivate sin da stamattina.

“Passate queste giornate di pioggia occorre che tutti i soggetti interessati si mettano intorno ad un tavolo per verificare le condizioni del manto stradale, che in seguito ai temporali presenta enormi buche in moltissime vie, dei passaggi pedonali e degli alberi. Quello che è successo sulla circonvallazione di Catania, dove un albero è caduto, è indicativo perché simili casi potrebbero ripresentarsi in piazza Santa Maria di Gesù, in Corso Indipendenza e in tante altre zone della città”.

Intanto sui social aumentano le segnalazioni dei problemi legati al maltempo. “I vigili del fuoco non possono fare i salti mortali- conclude Cardello- occorre un’azione preventiva a monte che sia resa operativa già dalla prossima settimana”.

