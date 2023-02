“L’assassinio della grande madre”, il nuovo saggio di Giovanna Mulas

femminicidio in Italia. A essere ricercate sono, nel saggio di Giovanna Mulas L’assassinio della Grande Madre, le ragioni storiche e antropologiche dietro questa piaga della nostra società. Dalle culture pagane della dea Giunone, Iside, della Madre Terra, donna e sacro erano due concetti inscindibili e l’uomo tributava a esse rispetto e venerazione. La vita, come dono, come grazia, aveva origine dalla terra, dalla donna e così il futuro di tutti gli uomini. Il senso del sacro, il valore della vita e del futuro costruiscono le basi per le prime comunità di uomini condizionandone le leggi e le credenze collettive.

“Abbiamo scelto di pubblicare questo saggio di Giovanna Mulas per offrire uno strumento concreto di riflessione nella lotta contro quel tipo di cultura subdolamente patriarcale che vuole legittimare la violenza, in ogni sua forma nei confronti delle donne”, spiega l’editore Salvo Bonfirraro. “Il femminicidio è un problema culturale ed è con la cultura, una cultura diversa fatta di conoscenza, informazione e rispetto che vogliamo combatterlo”.

Chi è Giovanna Mulas?

Nata a Nuoro nel 1969.

Scrittrice, saggista, drammaturga pluriaccademica al merito. Attivista per i diritti umani, è ambasciatrice, per l’Italia, di numerose Associazioni.

“L’assassinio della grande madre”

di Giovanna Mulas

L’autrice attraverso questo saggio indaga sui perché del fenomeno tanto diffuso nella nostra società. Purtroppo la cultura del femminicidio è particolarmente radicato in Italia. La volontà nella vendetta è avversa nei confronti del trascorrere del tempo; di quella dimensione del tempo in cui la volontà non può far nulla nei confronti della fine di una illusione di sentimento di amore.

3 marzo

pagine: 192

formato: 14×20

Salvo Bonfirraro Editore

