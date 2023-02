La cantautrice siciliana Cassandra Raffaele torna in concerto nella “sua” Catania

Venerdì 10 marzo allo Zo Centro Culture Contemporanee suonerà i brani del suo ultimo splendido disco “Camera Oslo”

Dopo il grande successo di “Camera Oslo”, terzo album di Cassandra Raffaele, il tour invernale della cantante siciliana, che ha toccato i club e i circoli delle principali città italiane, farà tappa nella “sua Catania”, venerdì 10 marzo allo Zo Centro Culture Contemporanee (Piazzale Asia, 6 – ore 21.30 – ingresso 5,00 euro al botteghino). Tra atmosfere blues psichedeliche e tessuti indiepop cantautorali, Cassandra (voce, chitarra acustica ed elettrica, pad), accompagnata sul palco da Cristian Falzone alla batteria, Francesco Grillo al basso e Simona Malandrino alla chitarra elettrica, propone uno spettacolo live di canzoni tratte da “Camera Oslo”, disco prodotto da Roberto Villa per l’etichetta ‘L ’Amor mio non muore’, distribuito da Garrincha.

In apertura due raffinate artiste siciliane: la cantautrice catanese Anita De Luca e la chitarrista compositrice Simona Malandrino che presenterà il suo nuovo album, uscito a gennaio 2023. Tra gli ospiti anche la piccola orchestra di ukulele Swing the Blues, formata da Antonello Giordano (ukulele tenore), Massimiliano Coria (ukubass) e la stessa Cassandra che suonerà l’ukulele soprano.

“Non poteva mancare la tappa catanese al tour di Camera Oslo – racconta Cassandra – Ho aspettato con ansia che mi venisse confermato lo spettacolo, e quando è arrivato il momento di annunciare la data ero davvero emozionata. Catania sa di casa, di famiglia, per ogni strada, ogni luogo conservo aneddoti e avventure. Catania era incontrare Franco Battiato in via Umberto! Lì ho fatto l’università, lì sono cresciuta e lì ho realizzato le mie prime imprese musicali importanti comprese le registrazioni dei miei due primi album, nello studio magico di Carlo Longo a Misterbianco. È un pezzo di cuore, davvero”.

“Camera Oslo”, tra i migliori 50 album del 2022 per l’agenzia di stampa AGI, ha ricevuto numerose recensioni sia in Italia– “Camera Oslo è il luogo dell’anima in cui Cassandra Raffaele ci porta con il suo elegante indie pop cinematografico.” (Rockit); “Disco splendido, che esplosione di autentica poesia, quanta raffinatezza, quanta intimità… consigliatissimo” (AGI); “Ancora una volta Cassandra Raffaele dimostra di essere una cantautrice di razza pura, realizzando un disco intenso, di una bellezza straordinaria” (Mescalina) per citarne alcune – che all’estero dall’Inghilterra agli Stati Uniti, dal Brasile alla Francia.

Street dancer, cantautrice, music creator, tra gli 8 vincitori di Musicultura di quest’anno, Cassandra – siciliana d’origine, cesenate d’adozione è nota per le sue collaborazioni con Brunori Sas, Elio e le Storie tese, e per il suo lavoro di produttrice con l’alt soul band Ennieloud. Dopo aver pubblicato 2 album in italiano, suonato e girato molto, 6 anni fa Cassandra si è trasferita a Londra dove ha vissuto, formando e fronteggiato un abile trio composto dal produttore/DJ berlinese BeeOff e dal polistrumentista Ross Grillo, ricevendo consensi internazionali, scrivendo ‘My Faults’ per il dj producer italiano Vincenzo Callea. Il suo video ha vinto il premio “Best Video Clip” al New York City 2018. Cassandra ha aperto i concerti in Italia di Gazzè, Brunori Sas, Mannarino e all’estero, insieme agli Ennieloud , il tour degli americani The Seschen, in tournée nel Regno Unito, condiviso i palchi con Kadija Kamara, Arlo Parks, The Scruff. Ha scritto tutte le canzoni della band EnnieLoud, ricevendone le premiere su Clash Magazine UK (In my room) e su EarMilk USA (The Best I can). Rientrata in Italia, a Cesena, ha realizzato il suo terzo album solista Camera Oslo (uscito il 27 Maggio) prodotto da Roberto Villa per l’etichetta L’Amor mio non muore, distribuito da Garrincha Distribuzione. Cassandra è stata speaker nel 2021 al TEDX a Cesena con un talk dedicato alla creatività musicale.

