Il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso si rinnova

Il Museo Civico di Storia Naturale di Comisosi rinnova. Da domenica 5 marzo i visitatori potranno apprezzareil nuovo percorso museale realizzato per ampliare e qualificare la fruizione a partire dall’eliminazione delle barriere architettoniche, da nuovi e più funzionali orari di apertura e dalla biglietteria elettronica che consentirà prenotazioni e acquisti online. Nuovo sito web, nuovo bookshop, audioguide plurilingue, una nuova sala didattica dedicata ai servizi educativi, visite guidate, percorsi e laboratori per adulti e famiglie, per l’infanzia e le scuole. In contemporanea, il riallestimento della sala cetacei dove una passerella immersiva rende più coinvolgente la visita e la riapertura sala degli abissi.

Per l’occasione, arrivano a Comisoalcuni dei più importanti studiosi del settore per partecipare sabato 4 marzo nell’Auditorium “Carlo Pace” a un convegno sulla missione dei musei di Storia Naturale.

