Giovani e spazio pubblico: mappatura per la consapevolezza urbana di Palermo

Ore 10.30 Cre.Zi.Plus Pad 10, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili n. 4

Domani martedì 28 febbraio alle ore 10.00 presso Cre.Zi. Plus (via Paolo Gili, 4,) vi invitiamo alla presentazione dei risultati della “Mappatura per la consapevolezza urbana” realizzata tra i quartieri Zisa-Noce-Danisinni e Kalsa-Sant’Erasmo-Romagnolo nell’ambito di Traiettorie Urbane, un progetto sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale che mira alla promozione della crescita sociale e del benessere educativo attraverso un’offerta educativa, culturale e sportiva costruita con e dai giovani per i giovani.

La mappatura esplora l’uso dello spazio urbano da parte degli adolescenti soffermandosi sul modo in cui occupano e vivono i luoghi e sul tipo di relazioni sociali che innescano lungo le piazze e le vie della città di Palermo. Sono proprio i ragazzi e le ragazze i protagonisti del racconto di restituzione delle passeggiate urbane che hanno messo in luce criticità, bisogni e desideri legati al proprio modo di vivere il territorio nel quotidiano.

All’incontro saranno presenti:

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Maurizio Carta, Assessore alla Rigenerazione Urbana

Nicola Monti, Presidente EOS Edison Orizzonte Sociale

Francesca Magliulo, Direttrice EOS Edison Orizzonte Sociale

Alessia Maso, Project Manager Traiettorie Urbane

e i referenti delle organizzazioni partner del progetto Traiettorie Urbane

In programma, dalle 10.00 alle 13.00:



Traiettorie

Urbane: la mappatura dei due assi urbani Zisa-Noce-Danisinni e

Kalsa-Sant’Erasmo-Romagnolo. Metodo e primi risultati



La

parola ai ragazzi: i quartieri visti

da loro



Partire

dai luoghi: dalla mappatura alle azioni di progetto

Mercoledì 1 marzo alle ore 17.30 sempre presso gli spazi di Cre.Zi. Plus, un secondo momento di restituzione delle attività condotte da Traiettorie Urbane: in programma la performance live del brano “Lisa e Leo”, con i ragazzi protagonisti del laboratorio rap e con la partecipazione di Christian Picciotto e Bruna Angelico. Seguirà Dj set con Filippone.

