Francofonte, dopo 20 anni collocati i numeri civici in Contrada Quadri

Dopo 20 anni di attese, sono stati collocati i numeri civici in contrada Quadri. Ad occuparsi della mappatura della zona è stata la dott.ssa Floreana Schepis, vice presidente del consiglio comunale.

“Ho accolto le richieste dei cittadini di contrada Quadri. In tanti sollecitavano diverse difficoltà legate alla mancanza dei numeri civici nelle abitazioni. Mi sono occupata personalmente della mappatura della zona e abbiamo proceduto all’attribuzione dei numeri e anche alla relativa scelta delle mattonelle. In un paese ci sono tante esigenze ma anche delle piccole necessità che aiutano i cittadini a risolvere dei problemi quotidiani”, sottolinea la dott.ssa Schepis.

“Gli abitanti di questa zona necessitavano di avere i numeri civici nelle proprie abitazioni”, spiega il sindaco Lentini. “Si tratta di un’azione dovuta per dare un senso di progresso, anche perché avere una contrada abitata pienamente e sprovvista di numeri non è più accettabile nel 2023. Sono dei piccoli particolari ma che poi sono importanti per chi vive le difficoltà legate a situazioni come queste. Pian piano dobbiamo cambiare tutte le carte di identità per inserire i civici, ma anche da questo punto di vista siamo ben organizzati”, conclude.

