Ficarra, “Carnival save the Queen”: ritorna l’Insolito Carnevale

Torna a Ficarra, dopo il periodo della pandemia, l’Insolito Carnevale, l’originale manifestazione che ha caratterizzato, già da diverse edizioni, il piccolo borgo dei Nebrodi nel periodo carnevalesco. Lo start è previsto in Piazza Umberto I alle ore 11,00 di domani domenica 12 febbraio 2023.

L’intero paese in provincia di Messina è pronto ad ospitare l’apprezzata kermesse che propone quest’anno un tema molto attuale legato ai settant’anni di Regno della regina Elisabetta II.

“Carnival save the Queen” è infatti il tema scelto per questa 4° edizione: Ficarra si trasformerà nella Londra della Famiglia Reale, dei grandi artisti (dai Beatles a Elton John), delle guardie reali, di James Bond, del fantastico mondo di Harry Potter. Anche le scenografie concorreranno a far rivivere l’atmosfera londinese con elementi caratteristici del Regno Unito: il Big Ben, la cabina telefonica, l’autobus a due piani…

La manifestazione, patrocinata dal comune di Ficarra, si avvale del supporto di varie associazioni: il CCN Cento Archi, la Pro Loco, l’associazione bandistica “Santa Cecilia”, la sezione locale di BCsicilia, la Parrocchia “Maria SS. Assunta, la Ludoteca Comunale “Casa degli Alfabeti” e numerosissimi volontari. L’evento sarà aperto dalla degustazione di prodotti locali e sarà possibile visitare il circuito dei Musei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...