Elezioni Lazio e Lombardia: vince il centrodestra

Vittoria del centrodestra alle elezioni regionali 2023, con i candidati Francesco Rocca nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia che si avviano verso una netta conferma superando il 50% delle preferenze. Questo quanto emerge dai dati forniti dalla II e III proiezione ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’.

Nel Lazio la coalizione in sostegno del candidato presidente di centrodestra Francesco Rocca è al 53,8% mentre il candidato è al 52,2%. Il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato è al 34% mentre la sua coalizione ha totalizzato un dato al di sotto ovvero il 33,7%. La candidata del M5s Donatella Bianchi è al 12% mentre il Movimento è all’11,1%, infine la candidata di Unione Popolare Rosa Rinaldi è all’1% e il partito allo 0,7%.

In Lombardia, secondo la II proiezione, la coalizione in sostegno di Fontana è al 55,8% mentre il candidato è al 54,4%. Il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 33,3 mentre la sua coalizione ha totalizzato un dato al di sotto ovvero il 31,9%. La candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è al 10,7% come la sua coalizione e la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi è all’1,6%.

Inoltre, sempre in base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni regionali, in Lombardia Fratelli d’Italia è primo partito con il 25,6%, seguono il Partito Democratico con il 20,8%, la Lega 16%, Forza Italia 6,6%, la lista civica Fontana Presidente 6,3%, lista civica Moratti Presidente 6,2%. Al 4,5% Azione-Italia Viva, al 4,3% il Movimento Cinque Stelle, al 3,6% lista civica Majorino presidente. Alleanza Verdi e Sinistra è, invece, al 3,2%, Unione Popolare all’1,6% e Noi moderati-Rinascimento 1,3%. La copertura del campione è del 12%.

