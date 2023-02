È morto Maurizio Costanzo

La notizia è appena stata diffusa dal suo ufficio stampa. Maurizio Costanzo si è spento oggi all’età di 84 anni. Giornalista, conduttore tv, sceneggiatore, autore.

Nacque a Roma il 28 agosto 1938.

Nel 1980, direttore del neonato telegiornale Contatto (primo notiziario nazionale non RAI in onda sull’emittente della Rizzoli PIN – Primarete Indipendente), viene coinvolto nello scandalo del ritrovamento della lista degli aderenti alla loggia massonica P2. La sua tessera è la numero 1819 (il suo fascicolo il numero 626) con la qualifica massonica di maestro. Inizialmente nega con decisione l’appartenenza alla loggia (sebbene solo pochi mesi prima avesse fatto sensazione una sua intervista a Licio Gelli, pubblicata sul Corriere della Sera, poi sostiene di essere stato iscritto a sua insaputa, infine ammette la sua partecipazione in un’intervista a Giampaolo Pansa, rilasciata al quotidiano la Repubblica.

Tale ammissione è stata definitivamente ribadita dallo stesso Costanzo di fronte alla Corte d’assise, durante il processo ai capi della loggia massonica, accusati di cospirazione politica. Nel 1986, si candida per il Partito Radicale.

Amico del giudice Giovanni Falcone, ospite alle sue trasmissioni, Costanzo si impegnò come uomo e giornalista nella lotta alla mafia. In seguito all’omicidio di Libero Grassi, appena un mese dopo, Costanzo e Michele Santoro realizzarono una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Memorabile rimase la scena in cui Costanzo bruciò in diretta una maglietta con scritto “Mafia made in Italy”. Proprio questo suo impegno sembra essere la causa, il 14 maggio 1993, di un attentato: una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplose a Roma in via Ruggero Fauro (vicino al Teatro Parioli).

Al momento dell’esplosione erano in transito due autovetture: una Mercedes blu, presa a nolo la mattina stessa, condotta da Stefano Degni, su cui sedevano Maurizio Costanzo (di ritorno dalle registrazioni del Maurizio Costanzo Show) e la sua compagna Maria De Filippi e, a brevissima distanza, una Lancia Thema con a bordo le guardie del corpo Fabio De Palo (rimasto lievemente ferito) e Aldo Re (che subì lesioni legate allo shock). Fortunatamente, non ci furono vittime e gli occupanti della Mercedes rimasero illesi per un ritardo nello scoppio causato dal telecomando e per un muretto di una scuola che fece da protezione all’automobile blindata di Costanzo. Le indagini successive e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia accertarono che gli autori dell’attentato erano alcuni mafiosi di Brancaccio e che Costanzo era uno dei principali obiettivi da eliminare per Cosa nostra a causa delle sue trasmissioni. Dal momento dell’attentato, Maurizio Costanzo vive sottoposto a un protocollo di protezione che, mentre prima prevedeva 5 uomini di scorta, adesso ne prevedeva due.

Mi piace: Mi piace Caricamento...