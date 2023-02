Domani Giornata Mondiale del Pistacchio

La ricetta del Baklava nella versione della food blogger siciliana Valeria Raciti celebra “l’oro verde” della frutta secca

Il pistacchio è il simbolo della Sicilia e quello di Bronte, paesino della provincia catanese, è una delle varietà più pregiate e famose di sempre, tutelata dal marchio di qualità DOP.

In occasione della Giornata Mondiale del Pistacchio, domani domenica 26 febbraio, la blogger e vincitrice di Masterchef 8, Valeria Raciti omaggia questo alimento, considerato l’oro verde della frutta secca, raccontandoci la sua storia e presentandoci la sua personale versione di una ricetta dal sapore etnico: il baklava.

“La cucina per me rappresenta un ponte tra le varie culture e la cucina siciliana è proprio il simbolo di questo concetto. Nel corso della storia questa terra ha subito il fascino e la contaminazione di altri Paesi, come quello turco, che in questo periodo sta vivendo momenti drammatici. Ho scelto di realizzare la mia personale versione del baklava, volutamente con un mix di pistacchio siciliano e turco, per rivolgere un pensiero dolce alle popolazioni colpite da questo terremoto.”

“Quando passeggio per la mia Sicilia rimango sempre affascinata dalle piante di pistacchio. I rami sono contorti, quasi prostrati, ma robustissimi. A Bronte capita di vederli abbarbicati anche ai terreni più impervi. Pare sia una pianta in grado di adattarsi a qualsiasi condizione, eppure non possono essere coltivati dappertutto. Dopo i pistacchi di Bronte, sono famosissimi quelli di Raffadali, e benché siano un eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, sono solo una piccola parte della produzione totale. Fra i principali produttori esteri di pistacchio, infatti, figurano proprio la Turchia e la Siria e le catastrofi degli ultimi tempi hanno messo in ginocchio un’intera filiera economica in questi Paesi.”

Con questo dolce, Valeria Raciti ci dimostra come il pistacchio riesca a impreziosire ed esaltare i sapori di ogni pietanza riportandoci subito nell’affascinante terra dei mori.

INGREDIENTI

6 fogli di pasta fillo

200 g di pistacchio

400 g di ricotta ben sgocciolata

La scorza di un arancia grattugiata

220 g di miele

80 g di burro

PROCEDIMENTO

Tritate 100 g di pistacchio fino a renderla farina. Tenete da parte per la decorazione finale un cucchiaio di pistacchio in farina e uno di pistacchi interi e versate il resto in una boulle, aggiungete 170g di miele e la scorza dell’arancia grattugiata. Trasferite il composto in una saccapoche. Sciogliete il burro, amalgamatelo al restante miele e spennellate un foglio di pasta fillo, sovrapponetene un altro foglio e spennellate anche questo. Quindi disponete su tutta la lunghezza un cordoncino generoso di farcia e arrotolatevi intorno la pasta fillo. Ottenuto una sorta di cannellone avvolgetelo su sé stesso a modi chiocciola. Disponete all’interno di una teglia tonda apribile, foderata da carta forno, e realizzate procedendo come sopra altri cordoncini farciti, fino a riempire tutto lo stampo. Spennellate la superficie con il composto di burro e miele, cospargete con il pistacchio messo da parte e infornate in forno ventilato preriscaldato a 190 ° per 30 minuti. Fino a perfetta doratura.

Valeria Raciti, classe 1987, nata e cresciuta in Sicilia con una famiglia unita e numerosa. L’amore per il territorio e il senso di appartenenza ad un nucleo familiare coeso l’hanno sempre spinta a “restare” e a trovare nelle sue radici la sua stabilità. Vincitrice dell’ottava edizione di Masterchef, oggi ha una rubrica seguitissima sui suoi social personali #questaveladevoproprioraccontare.

