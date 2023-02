Catania, master formazione avanzata sui temi della Pubblica amministrazione

Al via la nuova edizione del Master promosso da Unict, Unime e Unikore rivolto a neolaureati, professionisti, dirigenti e funzionari di Stato, Regione ed Enti locali

Al via un corso di formazione post-laurea annuale promosso dalle Università di Catania, Messina ed Enna “Kore” dedicato a neo-laureati che intendono partecipare ai concorsi pubblici, a professionisti, e a dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche (in particolare di Enti locali, Regioni e Stato), a fini formativi, di aggiornamento e riqualificazione professionale in vista anche di future progressioni di carriera.

Si tratta della nuova edizione del Master di II livello in Diritto delle Pubbliche amministrazioni, che è stata presentata nei locali del Rettorato dell’Ateneo catanese dal rettore Francesco Priolo e da alcuni dei componenti del comitato scientifico. All’incontro sono intervenuti la direttrice del dipartimento di Scienze politiche e sociali Unict, sede formativa del Master, prof.ssa Pinella Di Gregorio, e i docenti Giuseppe Vecchio e Raffaele Scuderi (Giurisprudenza Unikore), Ida Nicotra (Giurisprudenza Unict), Armando Castronovo (Dsps Unict), Fabrizio Tigano (Scipog Unime). È intervenuto inoltre il prof. Felice Giuffrè, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nel dipartimento di Scienze politiche e sociali, di recente nominato componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il percorso formativo da 60 crediti – incentrato sulle più recenti e rilevanti tematiche in maniera di amministrazioni pubbliche – è coerente con l’attuale richiesta del mercato del lavoro, dato che in Italia, nell’arco del quinquennio, verranno reclutati oltre 740 mila nuovi occupati nella PA, secondo i dati del rapporto sui fabbisogni occupazionali e professionali nel periodo 2021-2025 realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL.

Il piano didattico del Master – a cui si accede per titoli – comprende insegnamenti su Pubblica amministrazione, Costituzione ed Unione europea, la funzione amministrativa e l’attività di regolazione, la responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti, la funzionalità pubblica e gli equilibri di bilancio, l’attività procedimentale ed il provvedimento, la risoluzione delle controversie amministrative e l’attività contrattuale delle PA.

I titoli di accesso ai 50 posti disponibili sono il possesso delle lauree di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche, della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o delle lauree magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze economico-aziendali e Scienze dell’Economia.

Le lezioni (264 ore di didattica frontale più 300 di stage) potranno tenersi nelle sedi dei tre atenei consorziati. Il bando è disponibile nell’apposita sezione dedicata ai Master del portale www.unict.it, per partecipare c’è tempo fino a mercoledì 12 aprile 2023.

Nella foto da sx il prof. Felice Giuffrè, la direttrice del Dsps Pinella Di Gregorio, il rettore Francesco Priolo, la prof.ssa Ida Nicotra, il prof. Fabrizio Tigano, il prof. Giuseppe Vecchio e il prof. Armando Castronovo

