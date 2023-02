Catania, convenzione PCTO istituto “Duca degli Abruzzi e 41° Stormo AM

L’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania stipula convenzione PCTO con i rappresentanti 41° Stormo dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella

Costruire una profonda intesa tra il mondo del lavoro e quello della scuola. E’ questo l’obiettivo della convenzione PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) firmata ieri mattina tra il Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella Colonnello Pilota Emanuele Di Francesco e la dirigente del “Politecnico del Mare”, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere Brigida Morsellino.

“Dai nostri studenti vogliamo tirare fuori l’eccellenza e formarli prima come persone consapevoli del mondo che li circonda e poi come professionisti- dichiara la dirigente Morsellino- quella di oggi è una grande opportunità perché il 41° Stormo dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella svolge moltissime attività dedicate al mantenimento della Pace e al supporto in moltissime missioni inserite in un contesto complesso come quello delle traversate della speranza nel Mediterraneo. Non prestiamo il fianco a nessun tipo di polemica ma, al contrario, lavoriamo con la convinzione di riempire la scuola di prospettive, obiettivi e giuste ambizioni. Questo protocollo riguarda il futuro di centinaia di ragazzi, studenti del Duca degli Abruzzi, che in questo modo potranno inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro una volta finito il loro programma didattico. Da qui l’inizio di un percorso che li porterà a trovare una precisa collocazione nelle aziende anche del settore del trasporto aereo civile e militare. Tra la nostra scuola, le istituzioni e moltissime aziende è attivo e si consolida, anno dopo anno, un “trade union” che serve a creare personale qualificato e un tipo di eccellenza nel settore della logistica che dà lustro all’intero sistema Italia”.

Alla conferenza di ieri mattina, oltre ad una rappresentanza degli studenti del Duca degli Abbruzzi, hanno preso parte pure gli insegnanti Angelo Russo ed Elisabetta Giustolisi. Un segnale ulteriore di come l’istituto di Catania voglia coinvolgere i ragazzi in attività pratiche anche per un corretto bilanciamento tra apprendimento e sicurezza sul lavoro.

