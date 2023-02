Bilancio positivo della “matricola” Cus Catania Tennis Team

È tempo di bilanci in casa Cus Catania che ha visto la sua squadra femminile prendere parte da neopromossa, al campionato nazionale di Serie A2.

La “matricola” Cus Catania Tennis Team è stata la prima compagine della provincia di Catania a raggiungere questo risultato. L’obiettivo del team cusino, ampiamente centrato, era la permanenza nella categoria. Le ragazze allenate da Fabio Rizzo e da Alessio Di Maurohanno sfiorato l’impresa mancando i playoff per la promozione in Serie A1 all’ultima giornata, persa in trasferta a Prato, una delle squadre più forti del girone.

«Siamo molto contenti del percorso che hanno fatto le ragazze quest’anno – dice il capitano Fabio Rizzo – perché dovevamo salvarci e abbiamo raggiunto questo traguardo già alla terza giornata. La più grande soddisfazione è stata quella d’aver preso parte al campionato unicamente con tenniste del nostro vivaio. Erano tutte alla prima esperienza in questo tipo di categoria; la prossima stagione parteciperanno con maggiore consapevolezza e con obiettivi differenti. Contiamo di fare ottime cose».

Nulla avviene per caso. La promozione e la permanenza in Serie A2 affondano le proprie radici in una visione a lungo termine, associata ad un grande lavoro in campo e non solo.

«Questo salto di qualità – dichiara Nino Platania, responsabile della sezione Tennis Cus Catania – nasce nel 2014 con l’inserimento all’interno del gruppo di lavoro di figure con qualifiche importanti come il maestro nazionale Alessio Di Mauro (ex numero 68 del mondo) che ha dato il suo apporto, ma anche il tecnico nazionale che ha un alto profilo nazionale, la Mental Coach, il preparatore fisco e l’educatore alimentare. Grazie a questi accorgimenti facciamo parte di una scuola di alta specializzazione, consentitoci quindi in pochi anni, di conquistare sul campo la Serie A2, partendo dalle serie minori. Dando risalto al lavoro compiuto».

Nonostante il campionato sia finito i campi da tennis del Cus Catania continuano ad essere pieni di ragazzi e ragazze di tutte le età. Segno della volontà di dare qualità e progettualità al settore giovanile, facendo crescere e rafforzare il vivaio.

«La Federazione ci invita a continuare a fare almeno cinque attività promozionali con i bambini – aggiunge Nino Platania – ma noi ne mettiamo a disposizione molte di più. Questo perché crediamo moltissimo nell’importanza di coltivare i talenti fin da piccoli. Non a caso abbiamo dei corsi per Under 10, Under 12 e Under 14. Li seguiamo in tutto il loro percorso con la speranza di trasmettere l’obiettivo di raggiungere la squadra maggiore. Al momento è solo femminile, ma contiamo presto di poterne avere una maschile che possa raggiungere gli stessi risultati».

Nella foto, Squadra femminile A2 Cus Catania Tennis (Miriana Tona, Giulia Paternò, Noemi La Cagnina, Sofia Licitra, Giuditta Beltrami e i maestri Fabio Rizzo – a sx – e Alessio Di Mauro – a ds)

