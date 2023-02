“BeComedy” sbarca in Sicilia per la prima volta

BeComedy sbarca in Sicilia per la primissima volta! Il fenomeno social arriva in Sicilia con uno spettacolo di stand-up comedy interamente in italiano, irriverente e senza filtri. Due comici, un presentatore e tante, tante risate.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con GoMad Concerti, avrà luogo al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, il 30 Giugno 2023 e i biglietti saranno disponibili su DICE, e sarà il primo di una serie di appuntamenti estivi dedicati alla StandUp Comedy.

BeComedy viene fondata da Marco Pinto nel 2018 a Londra, agenzia nata con l’intento di creare un ponte culturale tra Italia e Inghilterra, basato sulla comicità irriverente. Dal 2018 si è esibita in tutto il mondo, con l’obiettivo di aumentare ancora il raggio d’azione fornendo anche numerosi contenuti online. Sono stati centinaia gli artisti italiani che ad oggi si sono esibiti nei vari locali londinesi, tra i quali il Pizzica Restaurant a Fulham che ha accolto da anni la programmazione di BeComedy UK, e in contemporanea sta crescendo il numero di quelli inglesi che si stanno esibendo in Italia.

I comici: Tiziano La Bella nasce a Roma nel 1992 ma sale sul palco per la prima volta in Turchia nel 2017, esibendosi in inglese davanti ad un pubblico turco. Tornato in Italia inizia il suo percorso di comicità in italiano ed arriva nel 2018 ad esibirsi su Comedy Central nel programma Stand Up Comedy. Si trasferisce a Londra ed è qui che inizia la sua avventura con BeComedy UK. Dal 2019 ad oggi, Tiziano partecipa ogni anno al Fringe Festival di Edimburgo, il più grande festival artistico del mondo.

Antonio Ricatti nasce a Barletta nel 1988 dove non svolge nessuna attività interessante fino al 2017, quando fonda con Marco Di Pinto il collettivo BeComedy (ora BeComedy UK) un gruppo di comici che inizia a esibirsi nella regione pugliese e successivamente in Inghilterra. Negli ultimi anni ha portato i suoi spettacoli in giro per tutta Italia. Ha registrato una puntata di Italian Stand Up visibile su Amazon Prime, dal 2021 collabora con Comedy Central e dal 2023 è uno degli autori e comici fissi di BeComedy Ita presso lo storico Zelig di Milano.

“Siamo BeComedy – Prendiamo sul serio la commedia. Non fate gli sciocchi, comprate il biglietto e ricordate: Se vi offendete per una battuta, vuol dire che i vostri genitori non sono stati in grado di educarvi a dovere.

Evento promosso e organizzato da Gomad Concerti Srls e BeComedy UK

