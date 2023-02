Al via l’itinerario artistico religioso nelle Chiese di Gela

Scenario di secolari vicende sacre e profane e contenitori di autentici capolavori, le chiese di Gela sono al tempo stesso testimoni di una devozione di fede e di una esposizione permanente di un ricchissimo patrimonio d’arte. Alle storie e alle bellezze artistiche delle chiese, nelle quali si è entrati più di una volta senza conoscerne la storia e le opere d’arte, il Convegno di Cultura Cristina di Savoia, insieme a BCsicilia e alla Libreria Orlando, dedicherà un itinerario artistico religioso destinato a far apprezzare i tesori dei luoghi di culto che si articolerà secondo un calendario definito con un percorso in 7 tappe che vedrà la partecipazione dei parroci delle stesse chiese e del cultore di patrie memorie Nuccio Mulè.

Ad aprire il calendario degli appuntamenti sarà la visita alla Chiesa del Carmine, oggi sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20,00. La visita sarà preceduta da una video conferenza che si terrà alle ore 17,30 presso la Libreria Orlando in via Cairoli n. 106 a Gela dove sarà allestita anche una mostra permanente di foto e cartoline d’epoca delle chiese antiche locali.

Queste il programma delle visite: oggi sabato 11 febbraio alle ore 19,30 Chiesa del Carmine, venerdì 24 febbraio alle ore 19,00 Chiesa Madre, venerdì 10 marzo alle ore 19,00 Chiesa del Rosario, venerdì 14 aprile alle ore 19,30 Chiesa di San Francesco d’Assisi, venerdì 5 maggio alle ore 19,30 Chiesa del Santo Padre, venerdì 19 maggio alle ore 19,30 Chiesa di Sant’Agostino. In programmazione Chiesa della Madonna delle Grazie dei PP Cappuccini.

Nella foto la Chiesa Madre.

