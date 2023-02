A Sinagra presentato il libro “Autonomia tradita?” di Massimo Costa

L’Amministrazione comunale di Sinagra e la locale Pro Loco, nell’ incantevole sala del Palazzo Salleo hanno presentato il libro “Autonomia tradita? Lo statuto speciale della Regione Siciliana” scritto da Massimo Costa. Il saggio nasce dall’insoddisfazione per una pubblicistica sullo Statuto Siciliano troppo approssimativa, ora retorica, ora riduttiva, ora addirittura volgarmente denigratoria, quasi mai pienamente consapevole dell’enorme portata di questo documento. La Sicilia, questo è il senso profondo dello scritto, se vuole, se nessuno glielo impedisce con la forza dell’esterno e dell’interno, ha in sé gli strumenti istituzionali per risolvere ogni proprio problema

Dopo i saluti del sindaco Antonino Musca e dell’assessore alla cultura Marzia Mancuso, i quali hanno ringraziato l’autore, tutti gli intervenuti e la Presidente della Pro Loco sempre pronta a promuovere manifestazioni culturali. Successivamente ha preso la parola la presidente della Pro Loco Vincenza Mola, la quale ha ringraziato l’autore, l’amministrazione comunale, sempre disponibile a promuovere le iniziative culturali, e la casa editrice Rise & Press, modello di esempio per i giovani che hanno investito sul territorio anziché emigrare altrove. Il moderatore Sonny Foschino dopo aver presentato il libro e l’autore Massimo Costa (docente UNIPA), ha dato la parola allo scrittore, il quale ha sottolineato l’importanza dello Statuto Siciliano e della triplice natura di piccola costituzione interna, patto confederale e trattato di pace tra Italia e Sicilia, almeno nel suo dettato originario e mai applicato. L’autore ha dedicato questo libro ai giovani e giovanissimi, a tutti i cittadini Siciliani, e a chi ha il compito di rappresentare e governare i Siciliani. Conoscere il saggio è importante per chi ha voglia di fare politica in Sicilia. Se tutti gli articoli venissero applicati come in realtà previsto dallo Statuto, la Sicilia diventerebbe modello da seguire in tutto il Mondo. Per questo motivo non si può più rimanere nell’ignoranza. La lettura dello Statuto esplicato articolo per articolo dovrebbe essere diritto e interesse di ogni siciliano e non solo. E il percorso parte proprio dalla risposta a questa domanda: è un’Autonomia Tradita? Sì o No?

La Presidente della Pro Loco è rimasta soddisfatta della riuscita della manifestazione, e della bravura dell’autore nel trasmettere questo importante messaggio ai presenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...