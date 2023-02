13 e 14 febbraio con Massimo Ranieri a Catania

di Michele Creazzola

Dopo il grande successo ottenuto durante la tournée del 2022, il cantautore partenopeo torna nel capoluogo etneo.

Inizialmente era previsto un solo concerto ma le enormi richieste del pubblico hanno fatto in modo che le date diventassero due, a quella del 14 si è aggiunta infatti quella del 13 Febbraio.

Un evergreen, giovane nello spirito come giovane nella voce che si avvale di maturità interpretativa, Ranieri torna sui palchi dei più importanti teatri italiani con “Tutti i sogni ancora in volo”.

Nel titolo dello spettacolo è racchiuso l’emblema di un artista sognatore che da molte decadi dà prova del suo fervore artistico, prova ne è la partecipazione come ospite alla seconda serata dell’ ultimo Festival di Sanremo dove, assieme ad Albano e Morandi, ha scatenato la platea dell’Ariston.

La sua voce e le sue canzoni ma anche lo spirito che lo contraddistingue, gli permette di essere un attore, conduttore e cantante apprezzato da giovani e meno giovani. Si può definirlo un regista senza età con brani intramontabili del suo repertorio, cavalli di battaglia che fanno parte della storia della musica italiana ed altre composizioni poetiche e raffinate che compongono il suo repertorio passato ed attuale,

Per citarne una “Lettera dal mare” presentata a Sanremo 2022. Ranieri nel brano affronta la questione dei migranti partendo dall’epoca in cui anche il popolo italiano fu migrante per cercare fortuna in altri luoghi.

Cosa aspettarsi dal concerto del 2023?

Uno spettacolo costituito da una ricca scaletta dei brani del passato e del presente del suo vasto repertorio. Le partiture d’annata, sapientemente rese attuali da nuovi arrangiamenti, agganceranno perfettamente gli ultimi brani giunti nel repertorio, dando vita così ad uno spettacolo di cui certamente gli spettatori consegneranno un ottimo ricordo e, in molti di essi, nascerà la voglia di rivederlo e magari di fare un viaggio a Palermo o a Siracusa altre città siciliane dove Ranieri sarà in concerto il 23 e il 24 Agosto.

