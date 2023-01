Ugl Catania pronta ad ospitare i nuovi progetti del Servizio civile universale

“Crescita per i giovani che vogliono impegnarsi nel sociale”

Sono due i progetti del Servizio civile universale 2023 – 2024 che la Ugl di Catania si appresta ad ospitare nelle proprie sedi provinciali.

Le attività, promosse da Eiset Ugl e dalla Opes, nell’ambito del bando Servizio civile universale del Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono rispettivamente “Cittadini consapevoli” e “Dalla parte del cittadino”. Entrambe si svolgeranno con sede in via Teatro Massimo 34 ed impiegheranno 4 volontari la prima e 2 operatori la seconda, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per partecipare alle selezioni bisognerà inviare apposita domanda, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023, attraverso l’apposita piattaforma Domande on line raggiungibile all’indirizzo web https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con Spid di livello 2. Intanto la Ugl catanese, in vista della scadenza del bando stesso, ha organizzato due giornate informative nei propri uffici che si terranno il 17 e il 24 gennaio 2023 (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30), aperte a chiunque fosse interessato a svolgere il Servizio Civile Universale. Per eventuali informazioni la segreteria della Ugl etnea è comunque disponibile telefonicamente al numero 095 325863 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure tramite e-mail all’indirizzo serviziocivile@ugl-catania.it.

“Dopo le esperienze soddisfacenti che abbiamo vissuto negli anni passati insieme ai giovani che hanno svolto il Servizio civile nella nostra Unione territoriale, siamo pronti ad iniziare una nuova avventura per analizzare i bisogni dei lavoratori e dei cittadini ed implementare a Catania nuovi sistemi di ascolto e supporto anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche quotidiane e nel rapporto con gli enti – dice il segretario Giovanni Musumeci. Per i volontari che si uniranno a noi sarà una occasione di crescita e di inserimento nel campo del sociale con opportunità di formazione sulle tematiche progettuali e orientamento al lavoro, nonché di conoscenza della nostra realtà sindacale che opera ogni giorno anche per la società.”

