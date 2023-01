Presentato all’istituto comprensivo “Cavour” di Catania il progetto “Digital Board

Trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione”

Promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, preparando una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Questa la mission dell’istituto comprensivo “Cavour” di Catania attraverso il progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Un contesto, inserito nella programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 (Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-156), che ha coinvolto tutte le classi dell’istituto. Gli studenti hanno così avuto a disposizione nuovi strumenti necessari per favorire il potenziamento di tutte quelle capacità essenziali per il loro proseguimento degli studi e garantire il loro successo formativo.

“Lo scopo della nostra intera comunità scolastica- spiega la dirigente dell’istituto comprensivo “Cavour” Maria Gabriella Capodicasa- è ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando gli interventi strategici, definiti a livello nazionale, con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base ed a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo dei nostri ragazzi”. L’istituto comprensivo “Cavour” è in prima linea per creare una scuola post-pandemia più accogliente, inclusiva e innovativa con lo scopo di preparare meglio le giovani generazioni alle sfide del futuro.

